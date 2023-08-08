Zelensky'den tehdit: Rus donanmasını yok ederiz!

SAMANYOLUHABER.COM- UKRAYNA





Latin Amerika’da yayın yapan "La Nacion”a verdiği bir röportajda Rusya’ya uyarıda bulunan Zelenskiy, Rusya’nın ülkesinin denize erişimini "normal ekonomik alışverişi ve mal hareketini" engellediğini, buna cevap olarak, Rus gemilerine saldırmaya hazırlandıklarını söyledi.







Politikacı, tahıl anlaşmasının feshedilmesinden sonra Ukrayna tahılını taşıyan kuru yük taşıyıcılarının geçtiği koridoru kullanmanın mümkün olmadığı için Kiev'in geçici çözümler aramak zorunda olduğundan şikayet etti. Zelensky, ürünlerin ihracatının zor olduğunu vurguladı.





Zelenskiy “saldırılara devam ederlerse çatışmanın sonunda gemisiz kalabilirler. Onlara göstermek istediğimiz de bu" dedi.





Son haftalarda Ukrayna ordusu, insansız deniz araçlarını kullanarak Rus donanmasına yönelik saldırıları artırdı. Geçen hafta Rusya’nın Karadeniz donanma filosuna ait bir askeri gemi ve ticari amaçla kullanılan sivil tanker gemisi Ukrayna’ya ait İnsansız Deniz Aracı’nın saldırısında hasar aldı.