Samanyolu Haber /Dünya / Zelensky'den tehdit: Rus donanmasını yok ederiz! /08 Ağustos 2023 15:37

Zelensky'den tehdit: Rus donanmasını yok ederiz!

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky, Rusya’nın Karadeniz Tahıl Koridorunu bloke etmeye ve Ukrayna'ya füze saldırılarına devam etmesi halinde Rus donanmasını yok etmeye hazır oldukları uyarısında bulundu.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- UKRAYNA 

Latin Amerika’da yayın yapan "La Nacion”a verdiği bir röportajda Rusya’ya uyarıda bulunan Zelenskiy, Rusya’nın ülkesinin denize erişimini "normal ekonomik alışverişi ve mal hareketini" engellediğini, buna cevap olarak, Rus gemilerine saldırmaya hazırlandıklarını söyledi.

Politikacı, tahıl anlaşmasının feshedilmesinden sonra Ukrayna tahılını taşıyan kuru yük taşıyıcılarının geçtiği koridoru kullanmanın mümkün olmadığı için Kiev'in geçici çözümler aramak zorunda olduğundan şikayet etti. Zelensky, ürünlerin ihracatının zor olduğunu vurguladı.

Zelenskiy “saldırılara devam ederlerse çatışmanın sonunda gemisiz kalabilirler. Onlara göstermek istediğimiz de bu" dedi.

Son haftalarda Ukrayna ordusu, insansız deniz araçlarını kullanarak Rus donanmasına yönelik saldırıları artırdı. Geçen hafta Rusya’nın Karadeniz donanma filosuna ait bir askeri gemi ve ticari amaçla kullanılan sivil tanker gemisi Ukrayna’ya ait İnsansız Deniz Aracı’nın saldırısında hasar aldı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Zelensky'den tehdit: Rus donanmasını yok ederiz! Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:17:30