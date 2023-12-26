Zimmetine 40 milyon dolar geçiren bürokrat gözaltında

Ukrayna Savunma Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkili, bir top mermisi sözleşmesiyle ilgili olarak zimmetine 40 milyon dolar geçirdiği iddiasıyla gözaltına alındı.



Ukrayna Güvenlik Servisi'ne (SBU) göre, yetkili, geçen yıl aralık ayında top mermisi alımı için özel bir ihracat şirketiyle anlaşma imzaladı.



Ancak daha sonra aynı üretici firma ile aracıların dahil olmadığı daha uygun bir tedarik sözleşmesine imza atıldı.



SBU'ya göre, savunma yetkilisi orijinal ve daha pahalı olan sözleşmeyi uzattı ve toplam 1,5 milyar Ukrayna Grivnası (40 milyon dolar) tutarındaki fonlar bağlı bir yabancı aracı firmanın hesaplarına aktarıldı.



Ukrayna Güvenlik Servisi, "yasa dışı faaliyetleri doğrulayan belgelere ulaştığını" duyurdu.



Adı açıklanmayan bakanlık yetkilisi, suçlu bulunması halinde 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılabilir.



Öte yandan Ukrayna Savunma Bakanlığı, yabancı fona aktarılan meblağın geri alınması için gerekli tedbirlerin alındığı bilgisini paylaştı.



Bakanlığa bağlı Basın Enformasyon Dairesi Direktörü Illarion Pavliuk, "Sözleşme, ödemenin yapıldığı ancak teslimatın gerçekleşmediği bir sözleşmeydi. Bakanlık avukatları sözleşmeyi feshetme ve fonları geri alma seçeneklerini araştırıyor." açıklamasında bulundu.



Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, eylül ayında Savunma Bakanlığı'nın karıştığı bir dizi yolsuzluk skandalları sonrası "yeni yaklaşımlara duyulan ihtiyacı" gerekçe göstererek Savunma Bakanı Oleksii Reznikov'u görevden almıştı.



Rusya'ya karşı savaşta Kiev'e milyarlarca dolar destek sağlayan ABD başta olmak üzere Batılı ülkeler, Ukrayna'dan, yolsuzlukla daha fazla mücadele etmesi gerektiğini belirtiyor.