Mısır üç aşamalı ateşkes teklifi sunarken, Netanyahu'dan ‘savaşı yoğunlaştırma’ sözü

Bu arada İsrail, Mısır’ın sunduğu yeni barış planına yönelik şu ana kadar bir açıklama yapmadı.





The Associated Press (AP), Mısır'ın Körfez ülkesi Katar ile birlikte üzerinde çalıştığı önerisinin İsrail, Hamas, ABD ve Avrupa hükümetlerine sunulduğunu aktardı. AP, bunun İsrail’in taleplerini karşılamaktan uzak olduğu yorumunu yaptı.





Haberde, "Bu aşamada İsrail, güçlerini Gazze Şeridi'nden çekecek ve bölgenin kuzeyinde yerlerinden edilmiş Gazzelilerin evlerine dönmelerine izin verecek" ifadelerine yer verildi.





Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakılmıştı.





Filistin Kızılayı Sözcüsü, İsrail ordusunun, 102 ambulansı hedef aldığını ve 59 araca da zarar verdiğini sözlerine ekledi.





Euronews'te yer alan habere göre İsrail Başbakanı Benyamin Netenyahu, pazartesi günü Gazze’ye gittiğini açıklayarak Filistin topraklarında Hamas’a yönelik çatışmaların daha fazla ‘yoğunlaşacağı’ sözünü verdi.Bu arada Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail'in saldırılarında öldürülenlerin sayısı son 24 saatte 250 artarak 20 bin 674'e yükseldi.Kendi siyasi parti üyelerine hitaben konuşan Netenyahu, “Şimdi Gazze'den dönüyorum. Durmuyoruz, savaşmaya devam ediyoruz ve önümüzdeki günlerde mücadeleyi yoğunlaştıracağız ve bu, yakın zamanda bitmeyecek uzun bir savaş olacak.” dedi.Mısır, İsrail'in saldırılarının sürdüğü abluka altındaki Gazze'de "üç aşamalı ateşkes" ve kademeli olarak tüm esirlerin serbest bırakılmasını içeren bir teklifte bulundu.Mısır’ın planına göre, ilk aşamada 3 veya 4 haftaya kadar uzatılabilecek şekilde 2 haftalık ateşkesin öngörüldüğü, bu aşamada kadınlar, çocuklar, yaşlı erkekler ve hastalar olmak üzere 40 İsrailli esirin serbest bırakılmasının planlandığı ifade edildi.Buna karşılık İsrail’in aynı kategoriden alıkoyduğu 120 Filistinliyi serbest bırakması, söz konusu süre boyunca "ateşkes sağlanması" ve "İsrail tanklarının Gazze’den çekilerek insani yardımların bölgeye ulaştırılmasının" hedeflendiği ifade edildi.İkinci aşamada, Filistinli gruplar arasında görüşmeler sağlanarak, "Batı Şeria ve Gazze’de teknokrat bir hükümetin kurulmasının" ele alınacağı öne sürüldü.Üçüncü ve son aşamanın ise "kapsamlı bir ateşkesin" sağlanmasının ardından, Gazze’deki İsrailli esirlerin tamamının salıverilmesi, buna karşılık sayısı daha sonra belirlenecek şekilde Filistinli esirlerin de serbest bırakılmasını içerdiği belirtildi.İsrail devlet televizyonu KAN, Tel Aviv yönetiminin kadın esirler, alıkonulma sırasında yaralanan yaşlılar ve kronik hastaların serbest bırakılmasına öncelik veren bir takas anlaşmasını aracılarla görüştüğünü duyurmuştu.Haberde, adı açıklanmayan İsrailli bir yetkili "İsrail kamuoyu, zor kararlar almaya ve tehlikeli kategorideki esirlerin serbest bırakılması konusunda tavizler vermeye hazır olmalıdır." ifadeleri kullanılmıştı."Tehlikeli" kategorisinde gösterilen kişilerin, haklarında ağır hapis cezaları verilmiş İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklular olduğu ifade edilmişti.İsrail merkezli "Walla" haber sitesi de konuya dair haberinde 40 İsrailli esire karşılık bir hafta sürecek "insani ara" seçeneğinin masada olduğunu kaydetmişti.Bu arada Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail'in saldırılarında öldürülenlerin sayısı son 24 saatte 250 artarak 20 bin 674'e yükseldi.Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Genel Müdürü İsmail es-Sevabite, Gazze'deki duruma ilişkin yazılı açıklama yaptı.Sevabite, Gazze Şeridi'nde 23 hastanenin İsrail saldırıları nedeniyle hizmet dışı kaldığını belirtti.Gazze'de sağlık sisteminin çökmesi nedeniyle ölü sayısının artabileceğine dikkati çeken Sevabite, 9 binden fazla Filistinlinin tedavi edilemediği için hayatını kaybettiğine vurgu yaptı.Sevabite, Gazze Şeridi'ne gönderilen yardımların, sağlık sektöründeki ihtiyacın ancak yüzde 2'sine yettiğine dikkati çekerek, İsrail'in 80 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de sağlık sisteminin canlandırılması için günlük 1000 yardım tırının ulaştırılması gerektiğini kaydetti.Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre Hancel, Filistin'in Sesi Radyosu'na İsrail'in yoğun saldırı altında tuttuğu Gazze Şeridi'ndeki duruma ilişkin açıklamada bulundu.Hancel, başta Gazze Şeridi'nin orta ve kuzey bölgeleri olmak üzere günlük onlarca ölü ve yaralı ihbarı aldıklarını ancak Filistin Kızılay ekiplerinin, İsrail'in obüs ve hava saldırılarını sürdürdüğü için saha koşullarının tehlikeli olması nedeniyle bu kişilere ulaşamadığını belirtti.İsrail ordusunun saldırılarıyla 310 sağlık çalışanını öldürdüğünü aktaran Hancel, 99 sağlık çalışanının İsrail güçlerince alıkonulduğunu, bunlardan 8'inin Cibaliya'daki ambulans merkezinden olduğunu ve 5 gündür kendilerinden haber alınamadığını ifade etti.Hancel, Gazze'nin güneyinde Han Yunus'taki Filistin Kızılayı Müdürü'nün de 35 gün önce İsrail ordusunca alıkonulduğunu ve şu ana kadar hakkında herhangi bir bilgi elde edemediklerini bildirdi.Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bin 200'ü çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere, 20 bin 674 Filistinli öldürüldü, 54 bin 36 kişi de yaralandı. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 156’sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 489 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.