İşte 15 Temmuz'un çakma gazileri

AKP ve yandaşlarının ‘15 Temmuz’da 251 kişi şehit oldu‘ söyleminin çürütülmesinin ardından şimdi de ‘15 Temmuz’da Gazi oldum‘ yalanı çöktü. Devletten gazi maaşı olmak için başvuruda bulunan 2 bin 559 kişinin anlattığı hikayeler bu kadar da olmaz denilen cinsten. Mehmet Arif Arslan isimli imamın o gece dirseğinde hafif bir sıyrıkla hastaneden taburcu edilmesine rağmen, mahkemede sol ayaktan 2 mermi, sağ ayaktan 2 mermi, sol koldan 1 mermi ile vurulduğu çakma hikayesini anlatmış.

15 Temmuz çakma darbe girişiminde ölen 70 kişinin askerler tarafından vurulmadığını belgeleri ile ispatlayan ‘15 Temmuz‘da ölenleri Araştırma Platformu’ Koordinatörü Selçuk Adıgüzel, şimdi devletten gazi maaşı olmak isteyenleri akıllara durgunluk veren hikayelerini ortaya çıkardı.

‘ÇAKMA 15 TEMMUZ GAZİLERİ‘

Selçuk Adıgüzel yaptığı araştırmada, 15 Temmuz kapsamında yapılan yargılamalarda mahkeme kayıtlarına giren 2 bin 559 yaralanma vakası bulunduğunu anlatarak, bu kişilerin ortamın ve şartların da etkisiyle ciddi bir yaralanma olsun olmasın gazilik başvurusunda bulunduğunun altını çiziyor. Adıgüzel youtube kanalında yayınladığı videoda, 15 Temmuz’un algı boyutunu hesaba katan savcı için yüksek rakamların varlığının cazip geldiğini belirterek, ancak 2 bin 559 vakada bu kadar da olmaz denen gerçeklere dikkat çekiyor.













İŞTE ADIGÜZEL’İN ORTAYA ÇIKARDIĞI YALAN BEYAN DOSYASI;





2559 Yaralı’nın 514 tanesi hiç hastaneye uğramamış. Bunu yargılama kapsamında sunulan hastene giriş kayıtlarından anlıyoruz. Hastaneye uğramadığı halde, mahkemede veya emniyette gazilik maddi imkanlarını kullanma niyetiyle yaralandığını söyleyen 514 kişi var

Hastane kaydı olanlarda ise durum daha vahim. Örneğin Ankara ilinde 15 Temmuzda hastane kaydı bulunan 244 kişi var. Bunların 126 sı ayakta tedavi edilmiş ve 87 si basit tıbbi müdahale sonrası taburcu edilmiş. Yani sadece Ankara ilindeki 244 kişinin 213 tanesi gazilik vasıflarını taşımıyor. Çünkü gazilik için vücut bütünlüğüne yönelik kayıplar, ciddi yaralanmalar ve bu yaralanmaların sebebinin şiddet olaylarıyla mücadele ederken olması gerekiyor.

Sağlık raporlarında yaralanmalar içinde hem güldüren ve hem de düşündüren ve gazilikle uzaktan yakından ilgisi olmayan; kan şekeri yükselmesi, nefes darlığı, mide ağrısı, eklem ağrısı gibi teşhisler bulunuyor.

Bu kapsamda sahte gazilere ilk örnek Zafer Onaran. Tank çarpması sonucu çenesi kırıldığını beyan eden Onaran’ın akraba kavgasında çenesinin kırıldığı, onu darp eden akrabasının şikayetiyle oraya çıktı ve gazilik imkanları iptal edildi.

Adem Yiğit isimli gazilik unvanı almış şahsın 15 Temmuz gecesi aile içi kavgadan dolayı darp edildiği ancak bunu 15 Temmuz’da yaralandım şeklinde beyan ettiği anlaşıldı.

Mehmet Arif Arslan isimli imam, kendisinin ciddi ölçüde yaralandığını iddia etse de, 22 Temmuz’da aldığı sağlık raporunda sadece sol dirsekte sıyrık teşhisiyle taburcu edilmiş. Ancak 1 Ağustos’ta alınan ifadesinde sol ayaktan 2 mermi, sağ ayaktan 2 mermi, sol koldan 1 mermi ile vurulduğunu iddia etmesi, 15 Temmuz’un çakma hikayesine uygunluk göstermiş. Çünkü mahkemede bu halde zırhlı aracın arakasından koştuğunu ifade etmiş ve bu halde nasıl koştun diyen avukatın sorusuyla foyası ortaya çıkmış. Ayrıca Mehmet Arif Arslan isimli imamın nereden bulduğu belli olmayan tahta saplı kalaşnikofla askere ateş ettiğinin de mahkemede ortaya çıktığını eklemek gerekiyor.

KANINDA UYUŞTURUCU ÇIKANLAR





‘15 Temmuz‘da ölenleri Araştırma Platformu’ Koordinatörü Selçuk Adıgüzel, bunlara ek olarak Boğaz köprüsünde Şehit (!) olduğu iddia edilen 3 maktulün otopsi raporuda ulaşmış; ‘‘Ölen bu kişilerin kanında kokain, esrar ve alkol bulunduğunu ortaya koyuyor. Bu tespitler; askerin karşısında bilincini yitirmiş ve saldırgan kişilerin varlığını ortaya koyduğu gibi şehitlik kavramını da tartışmaya açıyor.





Ayrıca gazilik hakları kapsamında açıklama yapan bazı 15 Temmuz gazilerinin ağzından kaçan bir detay, 251 şehide ilişkin bazı yalanları da ortaya çıkardı. Doğal ölümden kaynaklandığı için Şehitlik başvuruları reddedilen ve bu yüzden akrabaları askerlikten muaf tutulmayan kişilerin varlığı 251 şehide ilişkin söylemi yerle bir ediyor.‘‘







