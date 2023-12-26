Rus muhalif lider Navalny Sibirya'daki bir hapishaneye sürgün edilmiş

Haftalardır haber alınamadığı bildirilen Rus muhalif lider Aleksey Navalny'nin, Rusya'nın Kuzey Kutup Dairesi'nin (Arktik) kuzeyindeki özel ceza kolonisine nakledildiği ortaya çıktı.



Navalny'nin sözcüsü Kira Yarmiş, muhalif liderin izinin başkent Moskova'nın yaklaşık 1,900 km kuzeydoğusundaki Yamal-Nenets bölgesindeki Kharp'taki IK-3 ceza kolonisine kadar sürüldüğünü dile getirdi.



Yarmiş, Navalny'nin avukatının pazartesi günü nihayet kendisini görmeyi başardığını söyledi.



Sözcü, "Aleksey iyi" ifadesini kullandı.



Destekçileri, iki haftayı aşkın bir süredir Navalny ile irtibatı kaybetmiş, kaldığı cezaevinden başka bir yere nakledilen muhalif liderin nereye götürüldüğüne ilişkin Rus makamlarından herhangi bir açıklama gelmemişti.



Bu süre zarfında Navalny'nin yakın çalışma arkadaşları Rusya genelinde yüzlerce cezaevi ile irtibata geçmiş ve muhalif liderin burada olup olmadığını öğrenmeye çalışmıştı.



Navalny'nin Rusya'daki hapishane sisteminin en ağır seviyesi olan "özel rejim" kolonisine nakledilmesi için hazırlıklı olan yakınları, bir yandan da 6 Aralık'tan bu yana avukatları tarafından görülmediğini belirterek Aleksey Navalny''nin akıbetine ilişkin endişelerini dile getirmişlerdi.



Avukatı Ivan Zhdanov, "Aleksey'in akıbetiyle ilgilenen ve durumuna ilişkin yazmaktan bıkmayan destekçilerimize, aktivistlere, gazetecilere ve medyaya çok teşekkür ederiz" açıklamasında bulundu.



Ayrıca Zhdanov, destekçilerinin Moskova'nın 235 km doğusundaki bir ceza kolonisinde tutulan Navalny'nin yeni yerine ilişkin bilgi alabilmek için toplam 618 talep gönderdiğini sözlerine ekledi.



Vladimir Putin ve Kremlin'in en güçlü muhalifi konumundaki Navalny'nin konulduğu "Kutup Kurdu" kolonisi olarak bilinen yeni hücresi, ülkedeki en ağır şartlara haiz cezaevlerinden biri olarak kabul ediliyor.



Mahkumların çoğu ağır suçlardan hüküm giymiş kişilerden oluşuyor.



Kentte kışlar sert geçiyor ve gelecek hafta bölgedeki sıcaklıkların eksi 28 dereceye kadar düşmesi öngörülüyor.



Rus Moskovsky Komsomolets gazetesine göre, Kuzey Kutup Dairesi'nin yaklaşık 60 km kuzeyindeki cezaevi, 1960'larda bir zamanlar zorunlu Sovyet çalışma kampları olan GULAG sisteminin bir parçası olarak kurulmuştu.



Navalny, Ocak 2021'de yurt dışından Rusya'ya dönüşünde daha önce hakkında verilen 3,5 yıllık cezasını çekmek üzere cezaevine konulmuş, ardından bu yıl 4 Ağustos'ta da "aşırılıkçılık" suçlamalarıyla 19 yıl daha hapis cezasına çarptırılmıştı.



Aleksey Navalny'nin hücresinin Rusya'nın uç noktasına taşınması, mevcut Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yeniden başkanlığa adaylığını açıklamasından kısa süre sonraya denk gelmesi dikkatleri çekmişti.