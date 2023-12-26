Samanyolu Haber /Dünya / İsrail-Hamas savaşı'nda 'En kanlı gecelerden biri yaşandı' /26 Aralık 2023 09:21

İsrail-Hamas savaşı'nda 'En kanlı gecelerden biri yaşandı'

Gazze Şeridi'nde Hamas ile İsrail arasındaki savaş 11 haftadır sürüyor. Hamas'ın kontrolündeki Gazze'deki sağlık yetkililerine göre, dün gece Gazze Şeridi'nde en kanlı gecelerden biri yaşandı ve 100'den fazla kişi kişi hayatını kaybetti.

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Voaturkce, İsrail'in saldırılarının Hristiyan dünyasının Hz. İsa'nın doğumunu kutladığı Noel gününde de devam ettiğini, özellikle de Gazze'nin merkezindeki El Bureyc'e yönelik saldırıların yoğunlaştığını aktardı.

Hamas kontrolündeki Gazze'deki sağlık yetkilisi sözcüsü Eşref El Kidra, İsrail'in Gazze'nin merkezindeki El Magazi mülteci kampına yönelik hava saldırısında en az 70 kişinin öldüğünü, ölenlerin çoğunun ise kadın ve çocuk olduğunu söyledi. Sağlık yetkilileri, El Bureyc ve El Nuseyrat yakınında ev ve yolların vurulduğu saldırılarda da sekiz kişinin öldüğünü aktardı.

Sağlık yetkilileri ayrıca Gazze’nin güneyindeki Han Yunus’a yönelik İsrail hava saldırısında da 23 kişinin hayatını kaybettiğini, böylelikle gece düzenlenen İsrail saldırılarında ölen Filistinliler’in toplam sayısının 100’ü aştığını söyledi.

İsrail ordusu, Magazi olayıyla ilgili iddiaları incelediğini ve sivillere verilen zararı en aza indirmek istediğini açıkladı. Hamas, yoğun sivil nüfusun olduğu bölgelerde faaliyet gösterdiği ya da sivilleri canlı kalkan olarak kullandığı yönündeki suçlamaları reddediyor.

Filistin Kızılayı, El Magazi saldırısında yaralananların hastanelere taşınırken çekilen görüntülerini yayınladı. İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin merkezindeki ana yolları bombalayarak ambulansların ve acil durum araçlarının geçişini engellediğini kaydetti.

İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta düzenlediği ayrı bir hava saldırısında ise sekiz Filistinli'nin öldüğü bildirildi.

İsrail, beş rehinenin tünelde ölü bulunduğunu açıkladı

Diğer yandan İsrail ordusu Pazar günü yaptığı açıklamada, Hamas'ın elindeyken öldürülen beş İsrail'li rehinenin Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bir yeraltı tüneliden çıkarıldığını bildirdi. Ordu, karanlık beton geçitlerle birbirine bağlanan beyaz fayanslı bir banyo ve çalışma odasının görüntülerini paylaştı.

Ordu sözcüsü Tuğamiral Daniel Hagari otopsi işlemlerinin devam ettiğini söylerken, rehinelerin nasıl öldüklerini açıklamadı. Hagari, “Ailelerin onayına bağlı olarak kamuoyunu bilgilendireceğiz" dedi.
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