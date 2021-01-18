Ziraat Bankası çiftçilerin tarlalarını satışa çıkardı

Ekonomik kriz vurdu, çiftiler aldıkları kredileri ödeyemedi. Bankalar da çiftçilerin topraklara el koymaya başladı.





Son olarak Ziraat Bankası elindeki 874 tarla, bağ ve bahçeyi satışa sundu.





Tarım sektörü için zor geçen 2020 yılında çok sayıda çiftçi bankalardan aldığı kredileri ödeyemedi.





Bankalar ise borç karşılığı topraklara el koydu. Bunun bir örneği de Ziraat Bankası tarafından yaşandı. Bankanın internet sitesinde ilana çıkan yüzlerce tarla bulunuyor.





Ziraat Bankası’nın bu şekilde sahip olduğu 1918 gayrimenkul dün itibariyle internet sitesinde satışta görünüyor. Bu gayrimenkullerin ise 874’ü tarla, bağ ve bahçeden oluşuyor.





Bunlar ise çeşitli fiyat aralıklarında değişiyor. İlanlarda 1 milyon TL’nin üzerinde portakal bahçesi de, 15 bin TL’lik buğday tarlası da bulunuyor.





Öte yandan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre tarım kesiminin bankalara kasım ayı itibariyle 128,8 milyar lira kredi borcu bulunuyor.





Bu borcun 2019’un aynı ayında 108,3 milyar lira olduğu düşünülürse, çiftçilerin borcunda son bir yıldaki artış yüzde 18,9 oranında gerçekleşti.