1 milyar liralık kokain operasyonu

Sözcü'den Habip Atam'ın haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, MASAK ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde yürütülen, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yaklaşık iki yıldır sürdürülen soruşturma, 13 Haziran 2023 günü operasyona dönüştürüldü.



İstanbul, Muğla, Antalya, Ankara ve Aydın illerinde 23 şüpheli gözaltına alındı.



“Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçu kapsamında yürütülen soruşturmada, Hollanda başta olmak üzere Avrupa’nın birçok ülkesinde kokain ticareti ve farklı suç faaliyetleri olan bu organizasyonun, Türkiye'deki menkul ve gayrimenkul olmak üzere 1 milyar Türk Lirası üzerindeki malvarlığına el kondu.



Operasyon sırasında da yaklaşık 100 milyon Türk Lirası üzerinde nakit ve mücevherat ele geçirildi.



OPERASYONUN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI



İddiaya göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü 2 yıl önce uyuşturucu paralarının aklanmasıyla ilgili bazı bilgiler elde etti. Yapılan incelemelerde uluslararası bir şebekenin izine rastlandı. EGM (Emniyet Genel Müdürlüğü), Narkotik Daire Başkanlığı, MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurumu) bünyesinde çalışma genişletildi.



200 BİN EURO ÖDÜL



Yapılan araştırmalarda Joseph Johannes Leidekkers ismine ulaşıldı. İddiaya göre Lidekkers, dünyada kokain trafiğini yöneten uyuşturucu baronlarından biriydi. Hollanda ve Belçika tarafından 200 bin dolar ödülle aranıyordu. Avrupa'nın en çok arananlar listesindeki ismin kara para akladığı da iddia ediliyor.



KİLİT İSMİN KARDEŞİ YAKALANDI



Narkotik polisinin yaptığı çalışmalarda, şüphelinin Türkiye ile irtibatını Naci Y. üzerinden yaptığı öğrenildi. Naci Y.'nin yurt dışında yaşadığı ve uyuşturucudan elde edilen milyarlarca liralık kara paranın aklanmasında kilit rol aldığı öğrenildi. Naci Y.’nin kardeşinin düzenlenen operasyonda yakalandığı belirtildi.



LÜKS SAAT, KRİPTO TELEFON



Polisin 5 ilde ele geçirdiği 100 milyon liralık lüks eşyalar arasında, bazı lüks saatler ve bir altın kaplama tabanca dikkat çekti. Ayrıca çok sayıda kripto telefon ele geçirildiği de öğrenildi. Kripto telefonların polis ekiplerince henüz açılamadığı belirtildi.



BABASI TUTUKLANDI



Rotterdam ve Antwerp limanları üzerinden kokain kaçakçılığı yaptığı öne sürülen Joseph Johannes Leidekkers'in geçtiğimiz aylarda Hollanda'da babasının evine operasyon düzenlendiği, 140 bin euro değerinde iki saat ve lüks eşyalar ele geçirildiği öğrenildi. 31 yaşındaki Joseph Johannes Leidekkers'in 68 yaşındaki babasının o operasyonda tutuklandığı belirtildi.



BİR KADININ KAYBOLMASIYLA İLGİLİ DE ARANIYOR



Leijdekkers'in, Naima Jillal isimli bir kadının kaybolmasıyla ilgili de arandığı öğrenildi. İddiaya göre, Jillal 20 Ekim 2019’da Amsterdam’da bir arabaya bindikten sonra ortadan kayboldu. Hollanda polisinin ele geçirdiği kripto iletişim mesajlarında Leijdekkers’ın Jillal’ın ortadan kaybolmasında önemli bir rol oynadığını belirledi. Naima Jillal'den uzun süre ize ulaşılamadı. Ancak polisin düzenlediği bir operasyonda ele geçirilen bir telefondaki bilgiler Jillal'in öldürüldüğü yönünde deliller ortaya koydu. Kayıp olan kadına ne olduğunun belirlenmesi için kilit isim olarak da Leijdekkers'in arandığı belirtildi.