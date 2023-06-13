Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul’da suya zam /13 Haziran 2023 19:42

İstanbul’da suya zam

İSKİ'nin olağanüstü genel kurulunda oy birliği ile alınan karar doğrultusunda İstanbul’da suya 1 Temmuz’dan geçerli olmak üzere zam yapıldı. İstanbullunun yüzde 75’inin kullandığı konut birinci kademenin birim fiyatı 14.61 TL’den 16.50 TL’ye çıktı. Birinci kademeye yaklaşık yüzde 13 civarında zam yapılmış oldu.

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Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre İBB Meclisi'nin haziran ayı oturumlarının ikinci birleşiminde İSKİ'nin olağanüstü genel kurulu gerçekleştirildi. Genel kurulda İSKİ'nin suya zam teklifi görüşüldü.

İSKİ, konut ve iş yerlerinde kademe kademe yüzde 15 ile yüzde 52.44 arasında değişen oranlarda zam istedi. İSKİ'nin teklifi mecliste revize edildi. CHP Grup Sözcüsü Mesut Kösedağı yeni teklifi açıkladı.

Konutlarda 0-15 metreküp arası 1. kademenin birim fiyatının 14.61 TL'den 16.50 TL'ye, 15-30 metreküp arası ikinci kademenin birim fiyatının 21.95 TL'den 23.75 TL'ye çıkarılması, yeni oluşturulan 30 metreküp ve üzeri  3.kademenin birim fiyatının 32.34 TL olması önerildi. Zamlı tarife oy birliği ile kabul edildi.

YENİ TARİFE

Yeni tarife ile suya tüm kademelerde ve kullanımlarda yüzde 8 ile yüzde 47 arasında değişen oranlarda zam yapıldı. İstanbulluların yüzde 75'inin kullandığı birinci kademe konut tarifesine yaklaşık yüzde 13 zam yapıldı.

Yasa ile mahalle olmuş yerlerde ve kırsal mahallede konut birim fiyat 4.12 TL, ortak sayaç konut/ konut inşaatı şantiyesi 23.75 TL, iş yeri birinci kademe (0-40 metreküp) 43.23 TL, iş yeri ikinci kademe (43 metreküp ve üzeri) 50 TL, yasa ile mahalle olmuş yerlerde iş yeri tarifesi 10.80 TL, ortak sayaç iş yeri, iş yeri şantiyesi 50 TL, özel grup, 16.50 TL, iş yeri hamsu 13.59 TL,  toptan hamsu 4.29 TL, geri dönüşüm suyu 1.49 TL oldu.
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