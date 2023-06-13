Samanyolu Haber /Ekonomi / Asgari ücret zammı toplantısı sona erdi: Masada herhangi bir rakam yok /13 Haziran 2023 20:07

Asgari ücret zammı toplantısı sona erdi: Masada herhangi bir rakam yok

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı, işçi ve işveren temsilcilerinin katılımıyla yapılırken, bir saat süren toplantı sona erdi. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Türk-İş Heyet Başkanı Veli Solak, "Masada herhangi bir rakam yok" dedi.

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Gerçek Gündem'de yer alan habere göre 2023’ün ilk 6 ayı geride kalırken milyonların gözü belirlenecek olan asgari ücret rakamına çevrildi. Yaklaşık 7 milyondan fazla insanı ve dolaylı olarak da ülkedeki hemen hemen her vatandaşı ilgilendiren yeni asgari ücret rakamıyla ilgili süreç bugün saat 14.00’te yapılan ilk toplantı ile başladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğindeki toplantıya, işçi kesimini temsilen Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) heyeti, işveren kesimini ise temsilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) heyeti katıldı.

"MASADA HERHANGİ BİR RAKAM YOK"

Yaklaşık bir saat süren toplantının ardından açıklamalarda bulunan Türk-İş Heyet Başkanı Veli Solak, "Bayramdan önce bir an önce bitmesini istiyoruz. Yarın olabilir, hemen olabilir. Bizim TÜRK-İŞ olarak talebimiz bunun Türkiye Yüzyılı’na yakışır şekilde düzenlenmesidir. Masada herhangi bir rakam yok. Hayat koşullarına, enflasyona, zamlara uygun bir rakam ortaya çıkartılmalıdır" dedi.

YENİ ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İlk toplantının 13 Haziran'da gerçekleşmesinin ardından 2. toplantının ise 20 Haziran tarihinde yapılması bekleniyor. Burada net rakamların masaya konulması ve bir uzlaşma çıkma ihtimali en güçlü seçenek olarak masada bulunuyor.

Bugünkü toplantı sonrası 2. toplantının tarihi belli olacak.

MASADAKİ TEKLİFLER NELER?

Türk-İş heyetinin, yüzde 25’in üzerinde zammı zorlaması bekleniyor. Hükümetin asgari ücreti teklifi ise henüz netleşmedi. Olası senaryolar, farklı asgari ücret rakamlarını ortaya çıkaracak.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 10 bin 8 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak uygulanıyor.

YENİ ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK?

İşte asgari ücrete gelecek zam oranlarına göre oluşacak net ve brüt rakamlar:

- Yüzde 30 zamda net ücret 11 bin 57 lira, brüt ücret 13 bin 10 lira.

- Yüzde 35 zamda net ücret 11 bin 483 lira, brüt ücret 13 bin 510 lira.

- Yüzde 40 zamda net ücret 11 bin 908 lira, brüt ücret 14 bin 11 lira.

- Yüzde 45’lik bir zamda net ücret 12 bin 333 lira, brüt ücret 14 bin 503 lira.
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