Samanyolu Haber /Gündem / 1 Temmuz itibarıyla sokağa çıkma kısıtlamaları sona eriyor /21 Haziran 2021 20:12

1 Temmuz itibarıyla sokağa çıkma kısıtlamaları sona eriyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada koronavirüs salgını nedeniyle geçen haziran ayında başlayan normalleşme sürecine ilişkin alınan yeni kararları açıkladı.

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Erdoğan tedbirler kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarının 1 Temmuz itibarıyla sona ereceğini duyurdu.Erdoğan alınan kararları şöyle sıraladı:

"Yapılan aşı 43 milyon doza yaklaşmıştır. Son bir haftada nüfusuna oranla dünyada en çok aşı yapan ülkeyiz. Hedefimiz birkaç hafta içerisinde 18 yaş üstünün tamamına açmaktır.

1 Temmuz itibarıyla sokağa çıkma kısıtlamalarını tamamıyla kaldırıyoruz.

Müzikle ilgili sınırlamayı da 24.00'e çekiyoruz.

Şehirler arası seyahat kısıtlamalarıyla şehir içi toplu taşıma araçlarındaki sınırlamalar sona eriyor.

Sırası gelen herkesin aşı olması hayati öneme sahiptir."
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