Samanyolu Haber /Gündem / Bu bir dünya rekoru: 103 yaşında paraşütle atladı /31 Mayıs 2022 07:58

Bu bir dünya rekoru: 103 yaşında paraşütle atladı

Dünyanın tandem paraşütle atlayan en yaşlı kişisi 103 yaşındaki İsveçli Rut Larsson oldu.

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Larsson, İsveç'in Motala kentinde paraşütçü Joackim Johansson ile birlikte atlayışını başarıyla tamamladı.

“Bunu yapmak harikaydı, uzun zamandır düşünüyordum” diyen yaşlı kadın atlayışı sırasında ne gördüğü sorusuna ise esprili yanıt vermekten de geri kalmadı. 103 yaşındaki Larsson, "Bugünlerde pek iyi göremiyorum ama iyi hissettirdi" dedi.

Guinness Dünya Rekorları kitabına adını yazdırmayı başaran Larsson tam olarak 103 yıl 259 gün yaşında. Rekor daha önce hayatının 103 yıl 181. gününde paraşütle atlamayı başaran Amerikalı bir kadına aitti.

"Rekorun sahibini geçmek zorundaydım" diyen Larsson bu sayede küçük bir dilim pastayı da hak ettiğini söyledi.
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