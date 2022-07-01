11 ilde 27 kişiye ByLock operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Hizmet Hareketi’ne üyelik iddiasıyla soruşturma başlatılan aralarında KHK ile TSK’dan ihraç edilen subayların da bulunduğu 27 kişiden 16’sı gözaltına alındı.







Başsavcılıktan yapılan açıklamada, daha önce ihraç edilen 1 albay 3 binbaşı, 9 yüzbaşı ve 3 üsteğmen olmak üzere 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği kaydedildi.





Ayrıca, Hizmet Hareketi’ne üyelik iddiasıyla ByLock kullandıkları öne sürülen 3’ü görevde, 8’i ihraç edilmiş 11 öğretmen hakkında da gözaltı kararı alındığı belirtildi.





Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Ankara merkezli 11 ilde düzenlenen operasyonlarla 27 kişiden 16’sı gözaltına alındı.







