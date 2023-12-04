Samanyolu Haber /Gündem / 12 fenomenin daha şirketlerine kayyım atandı /04 Aralık 2023 19:38

12 fenomenin daha şirketlerine kayyım atandı

Dilan Polat tarafından ‘Şampiyonlar Ligi’ açıklamasıyla paylaşılan fotoğraftaki 12 sosyal medya fenomeninin şirketlerine kayyım atandı.

SHABER3.COM

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Dilan-Engin Polat soruşturmasına eklenen ve Dilan Polat tarafından ‘Şampiyonlar Ligi’ açıklamasıyla paylaşılan fotoğraftaki 12 sosyal medya fenomeninin şirketine kayyım atanmasına karar verildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, 24 şüpheliden 16'sının tutuklandığı soruşturma devam ediyor.

Bu kapsamda Dilan Polat'ın 2019 yılında paylaştığı ve 'Şampiyonlar ligi' olarak nitelendirdiği fotoğraftaki Eylül Öztürk Özkan, Feyzanur Başar, İleyda Topal, İlke Elagöz, Kadir Yiğit, Merve Nur Korkut, Muhammed Oğuz Başar, Murat Yiğit, Tolunay Topal, Yasemin Yiğit, Tuğba Demir, Yavuz Selim Korkut'un mal varlığı değerlerine el konuldu.

Soruşturması ayrı dosyada devam eden sosyal medya fenomeni Özlem Altınok Öz ve eşi Tayyar Taylan Öz'ün de mal varlığı değerlerine el konulduğu öğrenildi.

Soruşturma kapsamında dosyaya son eklenen kişilerle ilgili 12 şirket hakkında kayyum ataması kararı verildi.


Fotoğraftaki 15 fenomen hakkında daha önce yurt dışı çıkış yasağı uygulanmıştı.
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