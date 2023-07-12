Samanyolu Haber /Gündem / 13 aydır tutuklu 15 gazeteciye ilk duruşmada tahliye /12 Temmuz 2023 17:54

13 aydır tutuklu 15 gazeteciye ilk duruşmada tahliye

Diyarbakır’da haklarında dava açılan 15’i tutuklu 18 gazetecinin duruşması ikinci günde başladı. Diyarbakır'da tutuklu bulunan gazeteciler ilk duruşmada tahliye edildi.

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Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 8 Haziran 2022’de yapılan operasyonla ev ve işyeri baskınlarında gözaltına alınan ve tutuklanan 15 gazetecinin yargılamasına devam edildi.

Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde, 15’i tutuklu 18 gazetecinin yargılandığı davanın ilk duruşmasının ikinci oturumuna verilen aranın ardından karar açıklandı.

Diyarbakır'da 18 gazetecinin yargılandığı davada mahkeme tutuklu gazeteciler Dicle Fırat Gazeteciler Derneği Eşbaşkanı Serdar Altan, Mezopotamya Ajansı editörü Aziz Oruç, Xwebûn gazetesi Yazı İşleri Müdürü Mehmet Ali Ertaş, gazeteciler Zeynel Abidin Bulut, Ömer Çelik, Mazlum Doğan Güler, İbrahim Koyuncu, Neşe Toprak, Elif Üngür, Abdurrahman Öncü, Suat Doğuhan, Remziye Temel, Ramazan Geciken, Lezgin Akdeniz ve Mehmet Şahin’in "adli kontrol şartı" ile tahliyesine karar verdi.
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