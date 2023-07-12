Erdoğan NATO üyeliği karşılığında İsveç'ten söz almış

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'nin ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.







Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta 2 gün süren NATO Liderler Zirvesi’nin ardından açıklamalarda bulunan Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski’nin anlaşmanın uzamasından yana olduğunu, Rusya Devlet Başkanı Putin’in ise konuya ilişkin önerileri olduğunu belirtti.





İsveç’in NATO üyeliği süreci ile ilgili konuşan Erdoğan, “İsveç terörle mücadelede yol haritasını sunacak. İsveç bizim AB’ye ve tam üyeliğimize ve gümrük anlaşmasının yenilenmesine, vize serbestisine destek verecek” dedi.





Erdoğan’ın konuşmasında öne çıkanlar şöyle:





"İlk günden itibaren Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ni titizlikle uyguladık, savaş gemilerinin Boğazlardan geçmesine müsaade etmedik. Türkiye olarak müttefiklerimizle dayanışma içinde hareket ederken aynı zamanda savaşın sona ermesi için yoğun çaba harcıyoruz. Savaşın kazananı, barışın da kaybedeni olmaz. Bölgemizde barış umutlarını yeniden yeşertmek istiyoruz.





Dayanışma sadece bizim değil, tüm müttefiklerin içselleştirmesi gereken bir ilkedir. Bazı müttefiklerimizin bilhassa PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD/YPG ile kurduğu çarpık ilişki ittifakın bütünlüğüne zarar veriyor. Bu yaklaşımın makul ve mantıklı hiçbir açıklaması yoktur.





Yaklaşık 40 yıldır bölücü terör örgütüyle mücadele eden bir ülkeyiz. Terörle amansız ve amasız mücadele bizim kırmızı çizgimizdir. Artık bütün müttefiklerimizden kararlı bir yaklaşım bekliyoruz. NATO tarihinde ilk defa Genel Sekreter tarafından Terörizmle Mücadele Özel Koordinatörü atanacağı duyuruldu. Ayrıca aramızda konuşup mutabakat sağlanan pek çok husus var. Bu kararların alınmasına Türkiye'nin yürüttüğü çalışmaların büyük tesiri olmuştur.”





İSVEÇ’İN NATO ÜYELİĞİ SÜRECİ



“Türkiye, ittifakın genişlemesine verdiği ilkeli desteği bir kez daha ortaya koymuştur. İsveç'in NATO'ya katılım meselesi gündemimizde yer aldı. Zirve'nin hemen öncesinde Sayın Genel Sekreter ve İsveç Başbakanı'yla bir araya geldik. Bu toplantımızda ülkemizin beklentilerimizi, bugüne kadar İsveç'in taahhütlerini yerine getirme noktasında güncel durumunu değerlendirdik.





İsveç'in üyelik süreciyle ilgili önümüzdeki dönemde atılacak adımları tespit ettik. Buna göre 3'lü daimi ortak mekanizmanın yanı sıra İsveç'le bakan düzeyinde kurulması belirlenen ikili güvenlik mekanizmasıyla terörle mücadelede iş birliğini artıracağız. İsveç, bir yol haritası sunacak. Ayrıca İsveç, ülkemizin Avrupa Birliği'ne üyelik sürecine, gümrük birliği anlaşması sürecine ve vize serbestisi sürecine aktif destek verecek.”





RUSYA VE UKRAYNA



"Anlaşma, 2025'e kadar Rusya'nın belirlenen yerlerde bulunmasıdır. Rusya'nın bu anlaşmaya sadık kalacağına inanıyorum.





Taraflar kabul ederlerse bizler memnuniyetle böyle bir arabuluculuğu kabul ederiz. Türkiye olarak biz hazırız. Gerek Rusya'yla gerek Ukrayna'yla görüşebilen liderlerden bir tanesi biziz."





Şu anda bir yol haritası mevcut. İsveç makamları pazartesi akşamı yaptığımız görüşme çerçevesinde yol haritasını bize sunacaklar, biz de bunu Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunacağız. Onay makamı birinci derecede Meclis'tir. Meclis'ten geçtikten sonra benim onayıma gelir. Bir an önce bu sürecin bitmesini istiyoruz."