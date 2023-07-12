ABD enflasyon verilerini açıkladı, gram altın rekor kırdı

ABD'de enflasyon gerilemeye devam ediyor. ABD enflasyonu, haziran ayında yıllık bazda yüzde 3 olarak gerçekleşirken; böylelikle enflasyon beklentilerin de üstünde gerilemiş oldu. Ülkenin enflasyonu, üst üste 12'nci ayda geri çekilmesini sürdürdü ve aynı zamanda son 28 ayın en düşüğüne geriledi.







ABD'nin kritik enflasyon verisinin açıklanmasının ardından gram altın rekorunu tazeledi. Güne 1627 lira seviyesinde başlayan gram altın, saat 16.13 itibarıyla 1633 TL'ye çıkmış durumda.







Güne 1932 dolardan başlayan altının ons fiyatı yüzde 0.7 değer kazandı. Mevcut durumda altının ons fiyatı 1946 dolar.