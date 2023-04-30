14 Mayıs öncesi yeni petrol 'müjde'si!

Seçim yaklaştıkça ülkenin her yerinden petrol özellikle de gaz fışkırıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, kısa bir zamanda petrolle ilgili büyük bir 'müjde' verebileceklerini söyledi.













‘Vefa Buluşması’ kapsamında aralarında il başkanı ve kurucuların da bulunduğu AK Parti Eskişehir İl Teşkilatında daha önce görev yapmış üyelerle bir araya gelen Dönmez, "Çok yakın bir zamanda petrolle ilgili büyük bir müjde verebiliriz" dedi.





'MÜJDE' GABAR DAĞI'NDA

İlgili 'müjde'nin Şırnak'taki Gabar Dağı'nda "150 milyon varillik petrol rezervine sahip olduğu belirtilen saha" olduğu iddia edilirken açıklamanın AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılması bekleniyor.