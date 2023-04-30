FOX News’ten Enes Kanter belgeseli

Eski NBA yıldızı insan hakları aktivisti Enes Kanter Freedom belgeseli bu gece New York saatiyle 22.00’de FOX News kanalında yayınlanacak





Erdoğan’ın inşa ettiği Saray rejiminin zulmünü her platformda dile getiren ünlü yıldızın bu belgeseli ile Türkiye’de hak ihlalleri milyonlara ulaşacak.





Belgesel Avrupa saatiyle sabaha karşı 04.00’de ve Türkiye saati ile 05.00’de canlı yayınlanacak.





Belgeselle ilgili Kanter bir de sosyal medyadan duyuru yaptı. Kanter, ‘#IStandWithFreedom’ etiketini retweet yapan bir kişinin imzalı FREEDOM forması kazanacağını söyledi.







