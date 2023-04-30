Samanyolu Haber /Gündem / FOX News’ten Enes Kanter belgeseli /30 Nisan 2023 23:17

FOX News’ten Enes Kanter belgeseli

Saray rejiminin baskı ve zulmünü her platformda dile getirmeye çalışan Enes Kanter Freedom, Türkiye'deki hak ihlallerini bu gece yayınlanacak belgeselle milyonlara anlatacak.

SHABER3.COM

Eski NBA yıldızı insan hakları aktivisti Enes Kanter Freedom belgeseli bu gece New York saatiyle 22.00’de FOX News kanalında yayınlanacak

Erdoğan’ın inşa ettiği Saray rejiminin zulmünü her platformda dile getiren ünlü yıldızın bu belgeseli ile Türkiye’de hak ihlalleri milyonlara ulaşacak.

Belgesel Avrupa saatiyle sabaha karşı 04.00’de ve Türkiye saati ile 05.00’de canlı yayınlanacak.

Belgeselle ilgili Kanter bir de sosyal medyadan duyuru yaptı. Kanter, ‘#IStandWithFreedom’ etiketini retweet yapan bir kişinin imzalı FREEDOM forması kazanacağını söyledi.


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