Kılıçdaroğlu İzmir'den seslendi: Ülkeye baharlar getireceğim

Millet İttifakı'nın İzmir Gündoğdu Meydanı'nda düzenlediği mitingde binlerce kişi ellerinde Türk bayraklarıyla konuşmacıları dinlemek için toplandı.

"Sandığa gidip oy kullanın" vurgusu yapan Kılıçdaroğlu Cumhuriyet'in ikinci yüzyılını demokrasiyle taçlandıracaklarını belirtti.Millet İttifakı'nın İzmir'de bütün ittifak bileşenlerinin katılımıyla düzenlediği mitingde konuşan Kılıçdaroğlu, "Saraylarda gözüm yok, Atatürk'ün Çankayası'nda oturacağım" ifadeleriyle seslendi.İlk defa oy kullanacak gençlere seslenen Kılıçdaroğlu "'Türkiye'de otoriter bir rejim vardı. Bir Tweet atarken annem babam uyarırdı. 14 Mayıs'ta gittim, oy kullandım. Benim bir oyum Türkiye için çok değerlidir.' diye anlatacaklar" dedi."Sandığa gidip oy kullanın" vurgusu yapan Kılıçdaroğlu Cumhuriyet'in ikinci yüzyılını demokrasiyle taçlandıracaklarını belirtti.Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından bazı satır başları:"Hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek.""Tüyü bitmemiş yetimin hakkını yemem, tüyü bitmemiş.""Bu seçimler kadın erkek eşitliğini sağlayacak seçimlerdir. Bu seçimler kucaklaşma seçimidir, ayrışma değil. Bu seçimler Türkiye'ye demokrasi getirme seçimidir."Bu ülkeye baharları getireceğim, bu ülkeye huzuru getireceğiz, bu ülkeye kardeşlik getireceğim, çiftçiyi toprakla buluşturacağım göreceksiniz. Kırsalda hiçbir kadının, gencin aç kalmasını düşünen düşünceyi ters düz yapacağız.""Benim saraylarda gözüm yok; onlar yandaşa ben vatandaşa çalışacağım."Mitingde Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na cumhurbaşkanı yardımcısı adayları İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu eşlik etti.İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in konuşmasıyla açılan mitinge Soyer Kılıçdaroğlu'na seslenerek "İzmir sizi cumhurbaşkanı yapacak. Siz geleceğin Türkiye'sine çok yakışıyorsunuz. Bu seçimle beraber 100 yıllık cumhuriyetimiz demokrasiyle taçlanacak." diye konuştu.Soyer'in ardından kürsüye çıkan Temel Karamollaoğlu "20 yıldır iktidarda kalan, son iki dönemdir tek başına ülkeyi yöneten arkadaşlar patinaj yapmaya başladılar. Problemleri çözemiyorlar. Son zamanlarda taktik değiştirdiler. Bir sürü yeni buluşu milletimize biz ne kadar becerikliyiz diye anlatmaya çalışıyorlar." vurgusu yaptı.Karamollaoğlu "Şimdi TOGG arabasıydı, elbette insansız hava araçlarıydı. Yok tankımızdı. Bunların hepsini sergiliyorlar. Ama sizin ihtiyaçlarınıza nasıl çare bulacaklarını söyleyemiyorlar. Bilmiyorlar çünkü bu problemin nasıl çözüleceğini. Biz nasıl çözüleceğini size anlatmak istiyoruz." diye konuştu.Kürsüde yerini alan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş "'Kaybedersek darbe olur' diyorlar. Size kaybettirmek için buraya geldik. Bundan daha doğal ne var? Seçime girebilirsiniz ama kazanmak yasak! Demokrasi yerini bulacak, milletin iradesi sandığa yansıyacak, çıktığı şekilde kabul edeceksiniz. " dedi.Yavaş'ın konuşmasından öne çıkan ifadeler:"Biz bu nefret dilini yok edeceğiz, kötülüğü yok edeceğiz, Türkiye'yi normal siyasetle buluşturacağız. Yuh çekerek nefesinizi bile harcamayın.""Bırakmak istemiyorlar çakarlı arabalarını, villalarını, üç-beş maaşı, torpili bırakmak istemiyorlar. Bu düzen onların işine geliyor.""Şampanyayla kutlayanlar deyince aklıma ne geliyor? Uçakta bir tane bakan şampanyayı çekmiş çekmiş sızmış. İktidarın bakanı. Ona tek kelime söz ettiğini duydunuz mu? Her cuma günü ayet bulup bulup sallıyoruz diyene tek kelime ettiğini duydunuz mu? Ayrıca, büyükelçi yaptılar."Yavaş ülkede "siyaseti normalleştirmenin zamanı geldi" diyerek seçimin partilerin seçimi olmadığının altını çizdi ve Millet İttifakı'nın "oy versin vermesin herkese aynı muamele edeceğini" vurgulayarak konuşmasını tamamladı.İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu "Türkiye'nin sorunları çözülsün, ekonomi rahatlasın, paramız pul olmasın, gençleri yeniden işe-aşa-üretime ve geleceğin teknolojisiyle buluşturmak istiyoruz. Ortak akıl iş başına geliyor. Hazır ol İzmir. Hazır ol Türkiye." diye konuştu."Darbeymiş, marbeymiş. Seçimi onlar kazanırsa milli irade, Millet İttifakı kazanırsa darbeymiş. Hadi oradan, hadi oradan, hadi oradan!" diyen İmamoğlu demokrasi, liyakat, hkadınlara özgürlük, hak, hukuk ve adalet vurgusu yaparak "Kazanıyoruz, İzmirliler, 86 milyon insanımız kazanıyoruz. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Kazanıyoruz, kazanıyoruz, kazanıyoruz." sözleriyle oy patlaması yapacaklarını vurguladı.DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan konuşmasına Millet İttifakı'nın seçim şarkısına atıf yaparak "İzmir 15 Mayıs sabahına çoktan uyanmış. Güzel İzmir'in dağlarına bahar çoktan gelmiş. İzmir umut dolu. İzmir neşe dolu." diyerek başladı.Babacan "Hedefimiz her alanda ama her alanda Avrupa standartlarını yakalamış bir Türkiye. Çünkü Türkiye her alanda en iyisini hak ediyor." diye konuştu. Türkiye'nin kötü yönetildiğini belirten Babacan "Bu güzel ülke iyi yönetildiği zaman 1923'ten bu yana, gördük ve yaşadık. Dürüst ve ehil insanlar başa geldiğinde bu ülke nasıl uçuyor yaşadık." dedi ve seçimlerde Kılıçdaroğlu ve CHP için oy istedi.Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal "Demokrasi bayrağını, demokrasi meşalesini bütün baskılara rağmen, bütün dayatmalara rağmen yere düşürmediniz. İşte bu meydan bu ülkenin, bu aziz milletin, Türkiye'nin yarınlarının müjdecisidir." diyerek İzmir'e seslendi.Uysal şu noktaları vurguladı:"Türk milleti, yetki istediler yetki verdi; güç istediler, güç verdi; mutlak güç istediler, mutlak güç verdi. Beylere o da yetmedi. Dediler ki, dilimizden dökülen kanun olsun. Şaibeli bir referandumla onu da geçirdiler. 'Biz uçacağız, kaçacağız' dediler. Dediler ama bu rejimin fiilen işlemeye başladığı günden bu güne milletin sofraki ekmeği küçüldü.""Bu ülkenin milli güvenlik şemsiyesi, demokrasidir, hukuktur ve laikliktir. Bu değerleri içselleştireceğiz." ""Dünümüzü çalanlara yarınlarımızı çaldıracak mıyız, çaldırmayacak mıyız? Çaldırmayacağız. Bu haram saltanatına son vereceğiz.""Ege'nin güzel şivesiyle yetti gari diyeceğiz."Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu "İzmir bugün buradan Ankara'ya, Beştepe'ye ve daha ötesine diyor ki biz buraya yeni bir ufuk çizmeye, yeni bir kader yazmaya geldik." diyerek söze başladı.Davutoğlu "Bu manzara kolay olmadı. Aylarca toplandık, aylarca görüştük. Hiçbir şeyimiz gizli olmadı. Şimdi milletimizi iki kader yolu bekliyor. Ya şu anda otoriter yolsuzluk düzeniyle kirlenmiş cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi devam edecek ya da Türkiyemizi, milletimizi birleştiren Millet İttifakı gelecek, yeni bir ufuk çizecek" diye konuştu.Son 15 güne altı ilkeyle girdiklerini belirten Davutoğlu Demokrasi, özgürlük, adalet, insan onuruna yakışır hayat standardı ve ekonomik düzen, temiz ahlak, temiz siyaset, devletin itibarı, açık, onurlu ülke ve ifade özgürlüğü sözü verdi.İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener "14 Mayıs gecesi eğer biz kazanırsak işgalci olacakmışızı ya. İşgali sona erdiren İzmir, bugün burada gördüğüm İzmir kararını vermiş. Atatürkümüzün bıraktığı emanete sahip çıkan İzmir bizi istismar eden, vatandaşlık satan, 10 milyon Suriyeliyi ülkemize dolduran bu harami düzene son verecek." dedi.Akşener'in konuşmasından satır başları:"İzmir'e gâvur diyenler Cumhuriyetimizin kurucularına ayyaş dediler. Sonra ne oldu? O iki ayyaş sözüne karşı önce kadınlar, sonra gençler ayağa kalktı ve 14 Mayıs akşamı inşallah ve mutlaka 13. cumhurbaşkanı seçilecek. Kendisini alkışlarla makamına oturtacağız. Ama sayın Erdoğan ve arkadaşlarını da nezaketle emekli edeceğiz.""Burada bütün siyasi görüşten insanlar var. İYİ Partililer hem Kılıçdaroğlu'na hem de kendi logosuyla seçime giren İYİ Parti'sine oy verecekler. Her aileden bir oy istiyorum.""Moralim için istiyorum, iradem için istiyorum, ailem için istiyorum, torunum için istiyorum, tüm kadınlar için istiyorum. Çünkü bu mücadeleyi verebilmek için sizlere ihtiyacım var."