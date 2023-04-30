İktidara yakın iki araştırma şirketi peş peşe anket paylaştı

Areda Survey da 14 bin 193 kişi ile yapılan 28 Nisan 2023 tarihli seçim araştırmasının sonuçlarını açıkladı.
İktidara yakın iki araştırma şirketinin sonuçlarına göre seçimi Erdoğan kazanıyor.
OPTİMAR ANKET SONUÇLARI
Yapılan açıklamaya göre, 25-29 Nisan tarihleri arasında 3005 katılımcı ile bilgisayar destekli yüz yüze anket (CAPI) ve bilgisayar destekli telefon anketiyle (CATI) 77 ilde ve % 95 güven aralığında +-1,8 hata payı ile gerçekleştirildi.
Ankete göre; AKP yüzde 38,6, en yakın rakibi CHP ise yüzde 30,1 oy alıyor. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ise Cumhur İttifakı adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 48,6, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise 44,1 oy oranına ulaşıyor.
Araştırmada, İYİ Parti ve Yeşil Sol adıyla seçime giren HDP'de düşüş olduğu belirtildi.
İYİ Parti yüzde 7, Yeşil Sol Parti ise yüzde 7,8 oranında oy alıyor.
Ankete göre, seçim ikinci tura kalırsa Cumhubaşkanı Erdoğan, yüzde 51,4, en yakın rakibi Kılıçdaroğlu ise yüzde 48,6 oy oranına ulaşıyor.
İşte Optimar anket sonuçlarına göre parti parti, aday aday son durum...
AKP yüzde 38.6
CHP 30.1
Yeşil Sol Parti 7.8MHP 7.7
İYİ Parti 7.0
SEÇİM İKİNCİ TURA KALIRSA SONUÇLAR
Erdoğan yüzde 51.4
Kılıçdaroğlu yüzde 48.6
AREDA SURVEY DE SON ARAŞTIRMAYI PAYLAŞTI
Areda Survey 28 Nisan 2023 tarihli seçim araştırmasının sonuçlarını paylaştı. 25-27 Nisan tarihleri arasında 14 bin 193 kişinin katılımı ile yapılan ankette "14 Mayıs 2023'te gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hangi adaya oy vereceksiniz?" sorusu yöneltildi.
14 BİN 193 KİŞİ KATILDI
Areda Survey, Türkiye yaş, cinsiyet, eğitim ve siyasal eğilim özelliklerini temsil eden 14 bin 193 kişi ile 25 – 27 Nisan tarihleri arasında gerçekleştiridği anketin sonuçlarını paylaştı.
İLK TURDA KİME OY VERECEKSİNİZ?
"14 Mayıs 2023'te gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hangi adaya oy vereceksiniz?" sorusuna katılımcıların yüzde 51,1'i Recep Tayyip Erdoğan cevabını verdi.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun oyu yüzde 42.0, Muharrem İnce'nin oyu yüzde 4.1, Sinan Oğan'ın oyu ise yüzde 2.8 oldu.
SEÇİM İKİNCİ TURA KALIRSA
"Cumhurbaşkanlığı seçiminde aşağıdaki adaylar 2. tura kalsa hangisine oy verirsiniz?" sorusunaysa, katılımcıların yüzde 53,3'ü Recep Tayyip Erdoğan dedi.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun oyu ise yüzde 46.7 oldu.
Ankete göre, milletvekili seçimlerinde de Cumhur ittifakı önde gidiyor. İYİ Parti'nin ise oyları düşüşte.
"Milletvekili genel seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?" sorusuna katılımcılar şu cevabı verdi:
AKP yüzde 41,3
CHP yüzde 26
MHP yüzde 8,8
Yeşil Sol Parti yüzde 8,7
İYİ Parti yüzde 7
İktidara yakın iki araştırma şirketi peş peşe anket paylaştı: İşte aday aday, parti parti son oy oranları - Resim: 27Memleket Partisi yüzde 2,8
Türkiye İşçi Partisi yüzde 1,7
Yeniden Refah Partisi yüzde 1,5
Zafer Partisi yüzde 1,4
Büyük Birlik Partisi 0,4
diğer yüzde 0,4