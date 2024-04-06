16 yaşında tarihe geçti: Bolt'un rekorunu kırdı

Genç atletin bu başarısı, onun henüz başlamakta olan profesyonel kariyeri için parlak bir gelecek vaat ediyor.





Carifta Oyunları'nda Nickecoy Bramwell, 22 yıl önce Usain Bolt tarafından kırılan rekoru yeniden yazdı.Grenada'da düzenlenen Carifta Oyunları'nda, Jamaika'nın genç yıldızı Nickecoy Bramwell, atletizm dünyasında büyük bir başarıya imza attı. 16 yaşındaki Bramwell, 400 metre yarışını 47.26 saniyede tamamlayarak, tüm zamanların en büyük atletlerinden biri olan Usain Bolt'un 17 yaş altı kategorisindeki dünya rekorunu kırdı. Bolt, bu rekoru 2002 yılında 47.33 saniye ile kırmıştı.Bramwell, bu büyük başarısının ardından duyduğu mutluluğu, "Bu rekoru kırmak inanılmaz bir his. Geçen yazdan bu yana bu hedefe odaklanmıştım ve nihayet başardım," sözleriyle ifade etti.Carifta Oyunları, Bramwell gibi genç yeteneklerin kendilerini kanıtlamaları için önemli bir platform sunuyor. Bramwell'in bu rekor kırma başarısı, Jamaika'nın atletizmdeki zengin mirasını bir kez daha gözler önüne serdi.Usain Bolt ise atletizm kariyeri boyunca 400 metre yerine, en çok sevdiği ve dünya rekorlarını hala elinde tuttuğu 100 ve 200 metre yarışlarına odaklandı. Bramwell'in bu başarısı, Bolt'un izinden giden genç bir yeteneğin, efsanevi atletin başarılarına saygı duruşunda bulunmasının bir örneği olarak görülüyor.Erkekler 400 metre dünya rekoru ise 43.03 saniye ile Güney Afrikalı Wayde van Niekerk'a ait. Bramwell'in ve diğer genç atletlerin gelecekte bu rekorları da kırma potansiyeli, atletizm dünyasında büyük bir heyecan yaratıyor.Jamaika'nın genç yıldızı Nickecoy Bramwell'in, Carifta Oyunları'ndaki bu tarihi başarısı, onun adını atletizm tarihine altın harflerle yazdırdı.