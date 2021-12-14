17-25 Aralık 'ÇARK'ı bu belgeselde anlatıldı

Bold Medya’nın hazırladığı belgeselde 8. yılında 17-25 Aralık yolsuzluk operasyonları farklı bir bakış açısıyla anlatılıyor.



-Operasyonu başlatan İstanbul Emniyet İstihbarat Şube Müdür yardımcısı, o dönemden bugüne bilinmeyen gerçekleri ilk kez anlattı.







-Reza Zarrab’ın izini sürüp, onu yeni kimliği ile Miami’de bulan Gazeteci Adem Yavuz Arslan, çok konuşulacak bilgileri paylaştı.





-Adliye koridorlarında gerçeği ortaya çıkardığı için hayatı alt üst edilen Gazeteci Bülent Ceyhan, çalınan paraların kimler tarafından nasıl saklandığını açıkladı.





-Gazeteci Levent Kenez ise halkın cebine girecek paranın nasıl hükümet eli ile başka ülkelere aktarıldığını araştırdı, yolsuzluğun rotasını deşifre etti.





-Gazeteci Cevheri Güven’in dikkat çeken tespitleri ve dönemin Cumhuriyet Savcısı Muammer Akkaş’ın yıllar sonra daha da anlam kazanan özel açıklamaları ÇARK belgeselinde.





Bedrettin Uğur’un hazırladığı belgesel 16 Aralık Perşembe TSİ ile 19:00’da Bold’da yayınlanacak.



