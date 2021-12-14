Nureddin Nebati, Habertürk’ü karıştırdı! Yazıyı kaldırdılar

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Habertürk yazarı Sevilay Yılman’a yaptığı açıklamalar gündem olmuştu. Tartışmalar sürerken bugün Habertürk'ün bir diğer yazarı Fatih Altaylı, söz konusu röportaja ilişkin çok konuşulacak iddiada bulunmuştu.







HABERTÜRK'TE ORTALIK KARIŞTI

"Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin röportajını okuyunca ne yalan söyleyeyim hoşuma gitti. Alışılmadık derecede hatta fazla açık sözlü, kamplaştırıcı olmayan, partiden çok toplumsal beraberliğe vurgu yapan, samimi bir röportajdı" diyen Altaylı, "Sonradan da anladık ki, aslında bu bir röportaj değil, samimi bir sohbet, bir teşekkür telefonu içinde yapılan bir hasbıhal, bir dostane konuşma imiş. Yani aslında yazılmamak kaydıyla yapılmış. Bu durum belirtildiği halde yayınlandıysa bence ayıp edilmiş. “Güven” talebinde bulunan Bakan’a haksızlık olmuş" ifadesini kullandı.





Altaylı'nın ilgili yazısı yayımlandıktan kısa bir süre sonra kaldırıldı.

