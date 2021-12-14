Samanyolu Haber /Gündem / Tarım Kredi Marketinde de ayçiçek yağı fiyatı fırladı! İşte yeni fiyat /14 Aralık 2021 17:09

Tarım Kredi Marketinde de ayçiçek yağı fiyatı fırladı! İşte yeni fiyat

Tarım Kredi Marketi tartışma konusu olmaya devam ediyor. Son olarak Tarım Kredi Marketinde ayçiçek yağı fiyatlarına zam yapıldığı görüldü.

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Tarım Kredi Kooperatifi Marketleri'ni geçtiğimiz ekim ayında Erdoğan ziyaret etmişti. Abur cubur alışverişi yapan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan toplamda 1002 lira ücret ödediği Tarım Kredi Kooperatifi Marketleri'ne ilişkin "gayet uygun" demişti. Son dönemde ayçiçek yağı ve şeker satışlarına getirilen kota ile gündeme gelen Tarım Kredi Kooperatifi Marketleri'nde  ayçiçek yağı fiyatlarına zam yapıldığı görüldü. 

TARIM KREDİ MARKETTE AYÇİÇEK YAĞI FİYATLARI ZIPLADI 
Son dönemde zincir marketlerde etiketi en çok değişen ürünlerden biri olan  ayçiçek yağı fiyatları Tarım Kredi Marketinde de uçuşa geçti. Geçtiğimiz Ekim ayında 90 TL'den satılan 5 Litrelik Tarım Kredi Market Ayçiçek yağının şuanda 123 Lira 90 Kuruştan satışa sunulduğu görüldü. 
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