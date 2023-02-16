17 yaşındaki Aleyna 11 gün sonra enkazdan sağ çıkarıldı

Dulkadiroğlu ilçesi Kayabaşı Mahallesi Atabey Apartmanı’nda çalışma yürüten arama kurtarma ekipleri 17 yaşındaki Aleyna Ölmez’e sağ olduğunu tespit etti. Madencilerin ‘Domuz bağı’ yöntemiyle ulaştıkları Aleyna Ölmez, UMKE ekipleri tarafından ambulansla hastaneye sevk edildi. Yakınları ve kurtarma çalışmasına katılan ekipler büyük sevinç yaşadı.







GENÇ KIZIN DURUMU İYİ

Kurtarma ekibindekiler Aleyna Ölmez’in yakınlarına verdikleri bilgide, genç kız ile konuştuklarını, durumunun iyi olduğunu kaydettiler.

