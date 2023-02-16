Samanyolu Haber /Gündem / 17 yaşındaki Aleyna 11 gün sonra enkazdan sağ çıkarıldı /16 Şubat 2023 13:20

17 yaşındaki Aleyna 11 gün sonra enkazdan sağ çıkarıldı

Kahramanmaraş’ta depremin 11. gününde süren arama kurtarma çalışmalarında 17 yaşındaki Aleyna Ölmez, 248’inci saatte enkazdan sağ çıkarıldı.

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Dulkadiroğlu ilçesi Kayabaşı Mahallesi Atabey Apartmanı’nda çalışma yürüten arama kurtarma ekipleri 17 yaşındaki Aleyna Ölmez’e sağ olduğunu tespit etti. Madencilerin ‘Domuz bağı’ yöntemiyle ulaştıkları Aleyna Ölmez, UMKE ekipleri tarafından ambulansla hastaneye sevk edildi. Yakınları ve kurtarma çalışmasına katılan ekipler büyük sevinç yaşadı.

GENÇ KIZIN DURUMU İYİ
Kurtarma ekibindekiler Aleyna Ölmez’in yakınlarına verdikleri bilgide, genç kız ile konuştuklarını, durumunun iyi olduğunu kaydettiler.
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