19 milyar TL ilaç borcuna iki taksit

Kamunun borçlarının 19 milyar lirayı bulduğu belirtilen ve uzun süredir sektör temsilcilerinin ödeme çağrısı yaptığı ilaç ve tıbbi cihaz alanında, tedarikçilerle Hazine ve Maliye Bakanlığı arasındaki görüşmeler tamamlandı.





Varılan mutabakata göre borcun yarısı ekim ayında, diğer yarısı ise 2021 yılı ocak ayında ödenecek.





Tedarikçilerin ödemeleri bir an önce alma talebine mukabil hükûmet tıbbi cihazda yüzde 22-25, ilaçta ise yüzde 6-18 indirim için ısrarcı.





HASTANELER 400 GÜNDEN BERİ BORCUNU ÖDEMİYOR





Kamu hastanelerinin, ilaç ve tıbbi cihaz alanında tedarikçilere 400 günden fazladır ödeme yapmadığı ortaya çıkmıştı. Sektör temsilcileri birden fazla kez hükümete ödeme yapılmazsa sektörün ayakta kalmakta zorlanacağı çağrıları yapmıştı.







500 hastanenin tıbbi cihaz borcu sebebiyle icralık durumda olduğunu belirten Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara Milletvekili Murat Emir, 30 aylık vadeyi bulan borçların ödenmemesi sebebiyle ekonomik krize giren tıbbi cihaz sektörünün bazı illerde hastanelere ürün sevkiyatını durdurduğunu açıklamıştı.





Mersin Şehir Hastanesi'nin firmalara 'iş ahlakı ve etiği gereği hassasiyet gösterin' diyerek yazdığı yazıyı T24 ile paylaşan Emir, "Hastane yönetimi, sektörden adeta malzeme dileniyor. Devleti bu kadar aciz duruma düşürdüler" demişti.