Samanyolu Haber /Sağlık / 'Bize modern ilaç ambargosu mu uygulayacaklar?' /24 Eylül 2020 14:18

'Bize modern ilaç ambargosu mu uygulayacaklar?'

Eczacılar Birliği Başkanı Erdoğan Çolak, ABD'nin Ankara Büyükelçisi David M. Satterfield'in, ABD'li ilaç şirketlerinin Türkiye'den çıkabileceğine ilişkin açıklamasını "Söyledikleri modern ilaç ambargosu" ifadeleriyle yanıtladı.

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Eczacılar Birliği Başkanı Erdoğan Çolak, ABD'nin Ankara Büyükelçisi David M. Satterfield’in Türkiye'nin ABD'li ilaç şirketlerine borcunu ödememesi durumunda şirketlerin Türkiye'ye ilaç satmayı durdurabileceğini açıklamasına yanıt verdi.

"ÖDENMEYECEK MİKTAR DEĞİL"

Söz konusu ilaçların hastane ilacı statüsünde olduğunu belirten Çolak, bu şekilde bir ilaç alamama durumu ortaya çıkarsa bunun halk sağlığı için çok önemli bir sorun olacağını belirterek buna yol açan sebeplerini ise kur artışı ile fiyatların çok artması ve ilaca talebin fazlalaşması olarak gösterdi. Çolak ayrıca 2.3 milyarlık söz konusu ilaç borcunun ödenemez miktarda olmadığının da altını çizdi.

"ÖNLEMLER HIZLA ALINMALI, BU MODERN İLAÇ AMBARGOSU ANLAMINA GELİR"

"Türkiye'nin ilaç paralarını ödeyemeyecek duruma gelmesi iddiaları endişe vericidir, buna ait önlemler hızla alınmalıdır" diye konuşan Çolak, "İlaca erişimde sıkıntı oluşturacak her adımın, halk sağlığında onarımı mümkün olmayan yaralar açacağı unutulmamalıdır. Sayın Büyükelçi’nin söyledikleri modern ilaç ambargosundan başka bir şey değildir" dedi. 

Türkiye'nin şu ana kadar bir tek 1978-79 yıllarında ilaç sıkıntısı yaşadığını belirten Erdoğan Çolak şu an en büyük alıcının SGK olduğunu ifade ederken bundan sonra yaşanabilecek sıkıntının büyüyebileceğine işaret etti. 

 
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