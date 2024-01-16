Samanyolu Haber /Dünya / 2,2 milyon kişi kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya... /16 Ocak 2024 20:47

2,2 milyon kişi kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya...

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in yoğun saldırısı altındaki Gazze Şeridi'nde 2,2 milyon kişinin kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu.

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BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Gazze'de mevcut gıda sıkıntısı nedeniyle yaşanan krize ilişkin açıklama yaptı.

Gazze'de 2,2 milyon kişinin kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğuna dikkati çekilen açıklamada, 378 bin kişinin Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) ölçeğine göre "felaket" olarak adlandırılan 5. seviye açlıkla yüz yüze olduğu belirtildi.

Açıklamada, 939 bin kişinin ise acil durum seviyesi olarak bilinen 4. derece açlıkla karşı karşıya olduğu kaydedildi.

1,9 MİLYON KİŞİ YERİNDEN OLDU

İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'de 1 milyon 900 bin kişi yerinden edildi ve bunların büyük bir kısmı derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda yaşıyor.

Tel Aviv yönetimi, Gazze'de "gıda sıkıntısı" olmadığını iddia etse de başta BM olmak üzere uluslararası kuruluşların raporları bölgede yaşanan açlığı gözler önüne seriyor.

İsrail'in insani yardımların girişine çıkardığı zorluklar ve engellemeler nedeniyle Gazze'ye gıda ve diğer ihtiyaç duyulan ürünler yeteri kadar ulaştırılamıyor.

Geçen yıl 7 Ekim'de başlayan İsrail saldırılarının harap ettiği Gazze Şeridi, 2007'den bu yana İsrail'in kara, deniz ve havadan ablukası altında bulunuyor.
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