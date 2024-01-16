Kızıldeniz'de gerginlik büyüyor: ABD’den Husilere yeni saldırı

ABD’li yetkililer, Washington’ın Yemen’de İran tarafından desteklenen Husilere yeni bir saldırı gerçekleştirdiğini açıkladı.



Reuters’a konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen yetkililer, saldırıda dört gemisavar füzenin hedef alındığını kaydetti.



İngiltere Deniz Ticaret Organizasyonu (UKMTO), Kızıldeniz'de Eritre'nin Assab kentinin yaklaşık 57 deniz mili kuzeyinde yaşanan bir "olay" konusunda uyarı yayımlamıştı.



ABD, HUSİLERE GÖNDERİLEN SİLAHLARA EL KOYDU



ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’ndan (CENTCOM), Husilere silah taşıyan bir tekneye 11 Ocak’ta düzenlenen operasyona dair açıklama yapıldı.



Açıklamada söz konusu teknenin, Husilerin uluslararası ticaret gemilerine yönelik devam eden saldırılarının bir parçası olarak, İran’dan gönderilen gelişmiş silahlar taşıdığı kaydedildi.



Somali kıyısı yakınlarındaki uluslararası sularda gerçekleşen operasyonda İran yapımı balistik füze ve seyir füzesi bileşenlerinin ele geçirildiği belirtilen açıklamada, bunlar arasında Husilerin orta menzilli balistik füzeleri, gemisavar seyir füzeleri ve hava savunma sistemleri için çeşitli bileşenlerin de bulunduğu vurgulandı.



İlk analizlere göre aynı silahların Husiler tarafından Kızıldeniz’deki saldırılarda kullanıldığına işaret edilen açıklamada, bunun Husilerin Kasım 2023 sonrası saldırılarından bu yana İran tarafından sağlanan ele geçirilmiş ilk konvansiyonel silahlar olduğuna dikkat çekildi.



HUSİLER, TİCARETİ TEHDİT EDİYOR



İran destekli Yemenli Husi militanlarının Kızıldeniz'deki ticari gemilere saldırıları sonucunda dünyanın önde gelen gemicilik şirketleri, Asya'yı Avrupa'ya bağlayan en kısa deniz yolu olan ve küresel deniz trafiğinin yaklaşık yüzde 12'sini oluşturan Süveyş Kanalı'nı kullanmaktan kaçınıyor. Dünyanın en büyük denizcilik şirketleri, rotalarını Güney Afrika'ya çevirmek zorunda kaldı.



Kızıldeniz'de ticari gemilerin uğradığı saldırılar ve şirketlerin pes peşe aldığı kararlar, küresel ekonomide yeni bir "tedarik zinciri krizi"nin başlayacağına ilişkin endişeleri artırdı.



Kızıldeniz yerine Ümit Burnu rotasını kullanmak, Asya'dan Kuzey Avrupa'ya yapılan bir sefer için ilave 10 güne ve 1 milyon dolar ek yakıta mal oluyor.



Husiler, bu saldırıları “İsrail'in Gazze'ye saldırılarına karşılık” olarak yaptığını savunuyor.



Pentagon, 6 Aralık 2023'te Yemen'deki Husi güçlerinin Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik saldırılarına karşı uluslararası "Deniz Görev Gücü" kurulması için görüşmeler yaptıklarını bildirmiş, 18 Aralık'ta da "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu misyon oluşturulduğunu duyurmuştu. Bu tarihten beri başta ABD, Husileri hedef alan saldırılar gerçekleştirdi.