Putin'den 'darbe' uyarısı

Sözcü'de yer alan habere göre Rusya Devlet Başkanı Putin, başkent Moskova'da belediye başkanlarıyla yaptığı toplantıda Rusya-Ukrayna Savaşı'na dair açıklamalarda bulundu.



Ukrayna ordusunun Rus askeri güçlerine karşı saldırısının "başarısız" kaldığını ifade eden Putin, "Sadece saldırıları başarısız kalmadı, inisiyatif de Rusya Silahlı Kuvvetlerin elinde. Böyle devam ederse Ukrayna devleti çok ciddi bir darbe alabilir." dedi.



Putin, Rusya'nın Ukrayna'da elde ettiği topraklardan vazgeçmesinin mümkün olmadığını belirterek, "Bunun mümkün olmadığını herkes anlıyor. Ukrayna yönetimi ile Batılı seçkinler de bunu anlıyor. Batı ve Ukrayna'da konuşulan barış formülü, Ukrayna Devlet Başkanı'nın Rusya ile müzakereleri yasaklayan kararnamesinin devamıdır. Bunlar müzakere sürecini engelleyen koşullar." diye konuştu.



"İSTANBUL'DA HER KONUDA ANLAŞMIŞTIK"



Rusya ile Ukrayna arasında savaşın ilk aylarında müzakerelerin yapıldığına dikkati çeken Putin, şöyle devam etti:



* Onlar (Ukrayna tarafı) müzakerelerden vazgeçti. İstanbul'da her konuda anlaşmıştık. Üstelik Ukrayna müzakere grubunun başkanı da imzasını attı. Bu belge bizde. Şimdi ise onlar, dönemin İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un yapılan anlaşmaları uygulamamaya ikna ettiğini açıkladılar. Aptal değiller mi? Rusya'dan sorunları barış yoluyla çözmeye hazır olduğuna dair sinyal vermesini ve Kiev'den birlikleri çekmesini istediler.



* Birlikleri bir gün sonra çektik. Sonra da onlar tüm bu anlaşmaları çöpe attılar. Mesele daha 1,5 yıl önce çözülürdü. Bu, onların (Ukraynalıların) bağımsız olmadığını bir kez daha gösteriyor. Ukrayna'da savaş 2022'de değil, 2008'de NATO'nun kapılarının Ukrayna ve Gürcistan'a açılması yönünde karar alındığında başladı. Ukrayna bağımsızlığını, tarafsız bir devlet olduğuna dair bir deklarasyonla kazandı.



"SİVİL YERLEŞİM BİRİMLERİNE SALDIRI DÜZENLİYOR"



Putin, Ukrayna'daki "özel askeri operasyonu" sürdürerek ülkesinin çıkarlarını koruyacaklarını söyledi.



Ukrayna ordusunun Rusya'nın Belgorod kentine saldırı düzenlediğine işaret eden Putin, "Onlar, bir şey yapabildiklerini göstermeye çalışıyor, askeri sorunları çözmek yerine barbarca hareket ediyor. Sivil yerleşim birimlerine silah seçmeden saldırı düzenliyor." ifadelerini kullandı.