Samanyolu Haber /Gündem / Semih Kaya’nın mahkemeye sunduğu 'fon' belgeleri sahte çıktı /16 Ocak 2024 22:25

Semih Kaya’nın mahkemeye sunduğu 'fon' belgeleri sahte çıktı

'Fatih Terim Fonu' davasında Semih Kaya’nın savunmasında kullandığı mail görüntüsünün sahte olduğu ortaya çıktı. Banka teftiş kurulu mail üzerinde tahrifatı Erzan'ın yaptığını belirledi.

SHABER3.COM

Gazete Duvar'da yer alan habere göre Emre Belözoğlu, Arda Turan, Fenando Muslera gibi futbol dünyasının ünlü isimlerinin yanı sıra onlarca kişiyi 'Fatih Terim Fonu'yla milyonlarca lira dolandıran eski Denizbank Şube Müdürü Seçil Erzan'ın baş sanığı olduğu davada her geçen gün yeni bir skandal ortaya çıkıyor.

Seçil Erzan’ın tefecilikle suçladığı Semih Kaya, davanın 2’inci duruşmasında dikkat çeken bir e-posta mesajını mahkeme heyeti ile paylaştı. 20 Şubat 2023 tarihli e-postaya göre, Denizbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Aydoğdu ile Seçil Erzan arasında, Semih Kaya’ya ilişkin bir mesajın gönderilmiş gibi görünüyordu.

BANKANIN TEFTİŞ KURULU MAİLİ İNCELEDİ

HalkTV'nin haberine göre Semih Kaya, mailin ekran görüntüsünü çıktı olarak mahkemeye sundu. Bankanın teftiş kurulu, mesajı mercek altına aldı. Yapılan incelemede belirtilen gün Aydoğdu ve Erzan arasında bir yazışmanın olduğu görüldü.

SAHTE MAİL OLUŞTURDU KAYA’YA VERDİ

Ancak incelemede, mesajın Semih Kaya ile ilgili olmadığı belirlendi. Teftiş Kurulu raporunda, Erzan’ın yöneticisi ile arasındaki mail üzerinde tahrifat yaptığı ifade edildi. Erzan’ın Kaya’ya verdiği sahte mailde “Seçil Selam. Detay anlattığın üzere 2180413 SK (Semih Kaya) açık uçlu fonumuzda nominalin (10.000.000 USD) yasal süreyi beklemeden, maksimum 1 ay içerisinde peyderpey çıkışının yapılıp muhasebeleşmesi uygundur” ifadeleri yer aldı.

ERZAN VE KAYA HAKKINDA ‘SAHTECİLİK’ ŞİKAYETİ

Hazırlanan raporla, Kaya’nın mahkemeye sunduğu evrakın sahte olduğu ortaya konuldu. Bunun üzerine Aydoğdu, hem Seçil Erzan hem de Semih Kaya hakkında ‘özel evrakta sahtecilik' suçlaması ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

‘SEMİH KAYA BANA PARA SATTI’

Dava dosyasına giren ifadelere göre Seçil Erzan, Semih Kaya’yı tefecilikle suçlamıştı. “Semih Kaya bana zorla para sattı” diyen Erzan “Bülent Çeviker'den para (2 milyon 195 bin dolar) aldığım esnada çok büyük tehdit altındaydım” dedi ve şöyle devam etti: “Semih Kaya ve menajeri Fırat Özdemir Göktürk'teki evime şubat ve mart ayında sürekli gelerek ikametimde ‘Sen burada yaşayamazsın, biz her şeyi yaparız, seni yaşatmayız’ dediler. Özellikle Fırat Özdemir beni tehdit etti. Ama tabii Semih Kaya da her geldiğinde beni tehdit etmeye devam ediyordu."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Semih Kaya’nın mahkemeye sunduğu 'fon' belgeleri sahte... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:44:43