Semih Kaya’nın mahkemeye sunduğu 'fon' belgeleri sahte çıktı

Seçil Erzan’ın tefecilikle suçladığı Semih Kaya, davanın 2’inci duruşmasında dikkat çeken bir e-posta mesajını mahkeme heyeti ile paylaştı. 20 Şubat 2023 tarihli e-postaya göre, Denizbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Aydoğdu ile Seçil Erzan arasında, Semih Kaya’ya ilişkin bir mesajın gönderilmiş gibi görünüyordu.





HalkTV'nin haberine göre Semih Kaya, mailin ekran görüntüsünü çıktı olarak mahkemeye sundu. Bankanın teftiş kurulu, mesajı mercek altına aldı. Yapılan incelemede belirtilen gün Aydoğdu ve Erzan arasında bir yazışmanın olduğu görüldü.





Ancak incelemede, mesajın Semih Kaya ile ilgili olmadığı belirlendi. Teftiş Kurulu raporunda, Erzan’ın yöneticisi ile arasındaki mail üzerinde tahrifat yaptığı ifade edildi. Erzan’ın Kaya’ya verdiği sahte mailde “Seçil Selam. Detay anlattığın üzere 2180413 SK (Semih Kaya) açık uçlu fonumuzda nominalin (10.000.000 USD) yasal süreyi beklemeden, maksimum 1 ay içerisinde peyderpey çıkışının yapılıp muhasebeleşmesi uygundur” ifadeleri yer aldı.





Hazırlanan raporla, Kaya’nın mahkemeye sunduğu evrakın sahte olduğu ortaya konuldu. Bunun üzerine Aydoğdu, hem Seçil Erzan hem de Semih Kaya hakkında ‘özel evrakta sahtecilik' suçlaması ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.





Gazete Duvar'da yer alan habere göre Emre Belözoğlu, Arda Turan, Fenando Muslera gibi futbol dünyasının ünlü isimlerinin yanı sıra onlarca kişiyi 'Fatih Terim Fonu'yla milyonlarca lira dolandıran eski Denizbank Şube Müdürü Seçil Erzan'ın baş sanığı olduğu davada her geçen gün yeni bir skandal ortaya çıkıyor.Dava dosyasına giren ifadelere göre Seçil Erzan, Semih Kaya’yı tefecilikle suçlamıştı. “Semih Kaya bana zorla para sattı” diyen Erzan “Bülent Çeviker'den para (2 milyon 195 bin dolar) aldığım esnada çok büyük tehdit altındaydım” dedi ve şöyle devam etti: “Semih Kaya ve menajeri Fırat Özdemir Göktürk'teki evime şubat ve mart ayında sürekli gelerek ikametimde ‘Sen burada yaşayamazsın, biz her şeyi yaparız, seni yaşatmayız’ dediler. Özellikle Fırat Özdemir beni tehdit etti. Ama tabii Semih Kaya da her geldiğinde beni tehdit etmeye devam ediyordu."