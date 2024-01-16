Samanyolu Haber /Gündem / Emekliye ek zam oranını açıkladı, yeni sınır ötesi harekat mesajı verdi /16 Ocak 2024 19:23

Emekliye ek zam oranını açıkladı, yeni sınır ötesi harekat mesajı verdi

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Erdoğan, milyonlarca emeklinin beklediği ek zam kararını açıkladı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yılın ilk kabinesi toplandı.

4 saat süren toplantı sonrası AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklama yaptı. Pençe-Kilit Operasyonu'nda art arda gelen şehit haberlerinin Erdoğan bugün, sınır ötesi operasyonların daraltmak yerine daha da genişleteceklerini söyledi. Erdoğan "Sınır ötesi operasyonların nasıl daraltılacağı gündemimizde yoktur. Nasıl genişleteceği gündemimizdedir. Irak'ta veya Suriye'de eli kanlı caniler var oldukça içimiz rahat etmeyecektir. Emperyalistlerin teröristan planları masada oldukça hiçbirimiz kendini güvende hissedemeyiz. Kuzey Irak dağlarının her karışını güvenli hale getirene kadar bu bölgede harekatlarımız sürecektir. Suriye'de Tel Rıfat, Aynel Arab, Haseke, Münbiç hattında sinsi niyetlerle kurulmuş terör yuvalarının tamamını darmadağın etmeden durmayacağız" dedi.


Emeklinin dört gözle beklediği toplantıdan yüzde 5 ek zam çıktı. Erdoğan "Emeklilerimizin aylıklarını birbirine yaklaştıracak bir adım atıyoruz. SSK ve Bağkur aylıklarına ilave yüzde 5 artış yapacağımızın müjdesini vermek istiyorum. Emekli maaş alt sınırını 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıkarıyoruz" diye konuştu.

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