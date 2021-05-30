Samanyolu Haber /Gündem / 2 avukat ve 4 polise rüşvet gözaltısı /30 Mayıs 2021 19:41

2 avukat ve 4 polise rüşvet gözaltısı

İstanbul'da düzenlenen operasyonda 2 avukat ve 4 polisin rüşvet ve görevi kötüye kullanma suçlamasıyla gözaltına alındığı belirtildi.

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İstanbul'da yürütülen 'rüşvet ve görevi kötüye kullanma soruşturması' kapsamında 2'si avukat, 4'ü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru gözaltına alındı. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada bir polis ve bir avukat tutuklanırken, idari soruşturma başlatıldığı, tedbiren Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü'nün görev yeri değiştirildiği ve aynı şubede görevli 7 rütbeli personelin de görevden uzaklaştırıldığı belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 'rüşvet ve görevi kötüye kullanma soruşturması' kapsamında 2'si avukat, 4'ü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru olmak üzere 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

21 Mayıs'ta mahkemeye sevk edilen şüphelilerden bir polis ve bir avukat tutuklandı. Diğer şüpheliler hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada adli soruşturmaya konu olan durumla ilgili idari soruşturma da başlatıldığı, tedbiren Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü'nün görev yeri değiştirildiği açıklandı. Aynı şubede görevli 7 rütbeli personelin de görevden uzaklaştırıldığı belirtildi.

Valilik açıklamasında, "Bazı medya organlarında yer alan 'personelin topluca slogan attıkları iddiası' gerçeği yansıtmamaktadır." denildi.
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