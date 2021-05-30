Samanyolu Haber /Gündem / New York Times'tan Rize ve Erdoğan yorumu /30 Mayıs 2021 19:16

New York Times'tan Rize ve Erdoğan yorumu

Rize İkizdere'de bölgeye yapılması planlanan taş ocağı projesine karşı koyan vatandaşların tepkisinin haberleştirildiği New York Times gazetesinde "Buradaki protestolar dikkat çekici çünkü Rize, Erdoğan’ın memleketi ve sadık bir kitlesi var" ifadelerinin yer aldığı belirtildi.

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New York Times gazetesi, Rize İkizdere'de bulunan İşkencedere Vadisi'nde, Cengiz İnşaat tarafından yapılmak istenen taş ocağı ve köylülerin protestolarını haberleştirdi. "Erdoğan sadık seçmeninin bulunduğu bölgeyi öfkelendirirken muhalefet bir fırsat gördü" başlıklı haberde, "Buradaki protestolar dikkat çekici çünkü Rize, Erdoğan’ın memleketi ve sadık bir kitlesi var" ifadeleri yer aldı. 

New York Times gazetesi, İkizdere'de taş ocağı yapılması isteği üzerine bölge halkının başlattığı protestoyu takip etti. NYT muhabiri Carlotta Gall, İkizdere'yle ilgili "Her zaman iki doğal avantajları vardı: Büyük el değmemiş alan, zengin yaban hayatı ve bölgenin en popüler ve güçlü hemşerisi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın etkisi" ifadelerini kullandı. 

Haber, şöyle devam etti: "Ama şimdi, Erdoğan ülke genelinde siyasi baskı altındayken, memleketi  de bazı köylülerin Erdoğan'a karşı durduğu bir meydan hâline geldi. Köylüler haftalarca Erdoğan'ın, bölgedeki  220 hektarlık yeşil alanı yok etmekle tehdit eden taş ocağı planına karşı protestolar düzenledi. "

Haberde, İkizdere'deki protestoların Türkiye'deki muhalefet tarafından bir "olanak" olarak görüldüğü, Erdoğan'ın hâli hazırda ekonominin durumu ve pandemi yönetimi nedeniyle savunma hâlinde olduğu belirtildi. Muhalefetin İkizdere protestolarındaki tutumu şöyle aktarıldı: "İkizdere'de protestolar nisan sonunda başladı ve  Erdoğan’ın elinde tuttuğu güçte çatlaklar bulmaya çalışan muhalif siyasetçileri de bölgeye destek için akın etti"

İkizdere'deki protestolara yönelik polis müdahalesi şöyle değerlendirildi: "Erdoğan artık, kendi destekçileri tarafından düzenlenenler dışında protestolara tahammül etmiyor"

New York Times, 2018’deki Cumhurbaşkanlığı seçiminde Rize’den Erdoğan’a yüzde 77 oranında oy çıktığını da hatırlattı.
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