'2 milyar dolar maliyeti olan iki köprüye 25 milyar dolar garanti ödemesi yapılacak!'

Karar gazetesi ekonomi yazarı İbrahim Kahveci, Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin toplam maliyetinin 2-3 milyar dolar civarında olduğunu ancak yüklenici firmalara 25 milyar dolar garanti verildiğini yazdı. Kahveci, “Toplam yapım maliyeti 2 milyar dolar civarı olan iki köprüye kim, nasıl 25 milyar dolar Hazine garantisi verebildi? Hadi, yapım maliyetine çevre yolları+faiz ve kar oranlarını da ekleyelim. Kabaca 5 milyar dolara hallolacak iki köprüye 25 milyar dolar Hazine garantisi verdiğimizde kalan 20 milyar doları nasıl izah edeceğiz?” ifadelerini kullandı.





İbrahim Kahveci’nin bugünkü köşesinde ilgili bölüm şöyle:





Turgut Özal FSM Köprüsünü devlet kaynakları ile yaklaşık 288 milyon dolara yaptırdı. Bugünkü dolar karşılığı ederi yaklaşık 500 milyon dolar civarında bir tutar ediyor.







YSS Köprüsü ise Hazine garantili müteahhide yaklaşık 3,3 milyar $ üzerinden yaptırıldı. Verilen hazine garantisi ise yaklaşık 5,6 milyar dolardı. Ama yetmedi müteahhidin Hazine garantisi 4 yıl daha uzatıldı. Bu uzatma ile Hazine garantisi tutarı yaklaşık 8,8 milyar dolara geliyor. Ama ABD enflasyonu artışı ile bu tutar 10 milyar doları da aşacaktır.





FSM Köprüsü emsal kabul edildiğinde YSS Köprüsünün devlet tarafından yapılsaydı maliyeti 600-800 milyon doları aşamazdı. Biz buna 1 milyar dolar diyelim…





Osmangazi Gazi Köprüsü ise FSM Köprüsünü yapan Japon firma tarafından yapıldı ama işi Hazine garantili müteahhit yaptırdı. Japon firma Osmangazi Köprüsü yapım maliyetini 1,2 milyar dolar olarak açıkladı. Bu maliyet aslında FSM ve YSS Köprüleri için bizim verdiğimiz yapım maliyetleri ile birebir uyumlu.





İyi ama Osmangazi Köprüsüne verilen Hazine garantisi de ABD enflasyonu hesaplandığında yaklaşık 15 milyar dolara geliyor.





Şimdi hesapları birleştirelim: Toplam yapım maliyeti 2 milyar dolar civarı olan iki köprüye kim, nasıl 25 milyar dolar Hazine garantisi verebildi? Hadi, yapım maliyetine çevre yolları+faiz ve kar oranlarını da ekleyelim. Kabaca 5 milyar dolara hallolacak iki köprüye 25 milyar dolar Hazine garantisi verdiğimizde kalan 20 milyar doları nasıl izah edeceğiz?