Samanyolu Haber /Gündem / Ayasofya'daki tahribatı haber yapan gazeteci gözaltına alındı /30 Mayıs 2022 18:10

Ayasofya'daki tahribatı haber yapan gazeteci gözaltına alındı

Sanat Tarihi Derneği Başkanı Şerif Yaşar ile Ayasofya'daki tahribata ilişkin haber yapan TELE1 muhabiri Engin Açar, gözaltına alındı.

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Sosyal medyadan bir paylaşım yapan Açar, "Getirilirken mantıklı bir sebep bile söylenmedi. Az önce yaptığım Twitter paylaşımlarına değindiler. Amacım paylaşımlarda anlaşılıyormuş" ifadelerini kullandı. Acar, son olarak serbest bırakıldı.

Son günlerde ziyaretçilerin bin 500 yıllık tarihi kapısından parçalar koparıp yemesi ve duvarlarını kazıyıp poşetlere doldurmasıyla gündemde olan Ayasofya'da, alandaki tahribatı haberleştirmek isteyen TELE1 muhabiri Engin Açar gözaltına alındı.

Sanat Tarihi Derneği Başkanı Şerif Yaşar ile birlikte, yaşanan tahribatı yerinde görüntülemek isteyen Açar, Sirkeci polis merkezine götürüldü. TELE1'in aktardığına göre; Açar’ı engelleyen polisler, çekim yapan turistler hakkında ise bir işlem yapmadı.

Açar'ın, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

"AMACIM PAYLAŞIMLARDAN ANLAŞILIYORMUŞ"
Yaşananları "Ayasofya'da haber takibi yaptığımız esnada gözaltına alındık. Sirkeci polis merkezine getirildik" diyerek sosyal medya hesabından duyuran Açar, polislerin kendisine geçerli bir sebep sunamadıklarını söyledi.

Açar, "Getirilirken mantıklı bir sebep bile söylenmedi... Az önce yaptığım twitter paylaşımlarına değindiler. Sebep anlaşıldı. Amacım paylaşımlarda anlaşılıyormuş. Öyle dedi polis memuru" dedi.


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