200 bin Ukraynalıyı ağırlayan Almanya daha büyük bir göç dalgasına hazırlanıyor

Almanya'da federal ve eyalet hükümetleri, çok daha fazla Ukraynalı sığınmacıyı karşılamaya hazırlanıyor. Perşembe akşamı 16 eyaletin başbakanı ile bir araya gelen Almanya Başbakanı Olaf Scholz, söz konusu toplantının ardından yaptığı açıklamada, "Bunun bizim için çok büyük bir ödev olacağını biliyoruz" ifadesini kullandı. Kuzey Ren-Vestfalya Eyalet Başbakanı Hendrik Wüst de, ortada ulusal bir görev olduğunu ve bunun altından ancak federal, eyalet ve yerel yönetimlerin birlikte çalışarak kalkabileceğini dile getirdi.







DW Türkçe'de yer alan habere göre federal ve eyalet başbakanlarının katılımıyla yapılan toplantıda federal bütçeden eyaletlere ve yerel yönetimlere, Ukraynalı sığınmacıların bakımı için maddi destek sağlanması kararlaştırıldı. Bu desteğin boyutu ise, oluşturulacak bir çalışma grubu tarafından 7 Nisan'a kadar belirlenecek. Giderlerle ilgili henüz tam bir hesap yapılamamasının başlıca nedeni, Ukrayna'dan gelecek sığınmacı sayısının belirsizliği. Berlin Eyalet Başbakanı Franziska Giffey, Berlin'e her gün yaklaşık 10 bin kişi geldiğini ve bu sayıdan yola çıkarak diğer eyaletleri neyin beklediğinin tahmin edilebileceğini dile getirdi.





Sığınmacıların Almanya'ya entegrasyonu

Toplantı sonrası birlikte basının sorularını yanıtlayan Scholz, Wüst ve Giffey, Ukrayna Savaşı'ndan kaçan sığınmacıların Almanya'daki günlük hayata hızlıca entegrasyonlarını sağlamak için çaba gösterileceğini ifade etti. Önceki yıllarda sığınmacıların kabulünde yapılan hatalardan ders çıkarılması gerektiğini vurgulayan Giffey, "Normallik ile entegrasyonun" önemli olduğunu belirtti.





Soldan sağa: Kuzeyren-Vestfalya Eyalet Başbakanı Hendrik Wüst, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Berlin Eyalet Başbakanı Franziska Giffey

Soldan sağa: Hendrik Wüst, Olaf Scholz ve Franziska Giffey





Almanya iş piyasasında pek çok alanda eleman açığı olduğunu dile getiren Giffey ve Wüst, bu sebepten dolayı çalışma hayatına entegrasyonun da mümkün olacağının altını çizdi. "Başından itibaren yuvalarda, okullarda ve iş piyasasında entegrasyon perspektifi sağlamalıyız" diyen Başbakan Scholz, "Her defasında, bu sürecin geçici olduğunu varsayma hatasına düşmemeliyiz" söyleminde bulundu.





Berlin Eyalet Başbakanı Giffey ayrıca Ukraynalı çocuklara olabildiğince hızlı bir şekilde Almanca eğitimi verilmesi gerektiğini dile getirdi. Giffey'in, çok sayıda sığınmacının yeniden ülkesine dönmek isteyeceğini ifade etmesinin ardından Başbakan Scholz, bunu savaşın gidişatının belirleyeceğini vurguladı. Scholz, Ukrayna'daki yıkımın çok büyük olması halinde erkeklerinde ülkeden kaçan ailelerinin yanına gitmek isteyebileceğini belirtti.





Sığınmacıların kayıt altına alınması

Federal ve eyalet hükümetlerinin üzerinde anlaşma sağladığı bir diğer konu da, sığınmacıların kayıt sürecinin hızlandırılması oldu. Toplantının ardından gazetecilere dağıtılan sekiz sayfalık karar metninde, "Federal Başbakan ile eyaletlerin hükümet başkanları, gelen insanların basit ve hızlı bir şekilde kayıt altına alınmalarını zaruri görüyor" denildi. Federal yönetimin bu sürece de hem personel hem de maddi anlamda katkı sunacağı belirtilirken, yine federal hükümetin konu ile ilgili olarak Avrupalı ortaklarla görüş alışverişinde bulunacağı aktarıldı. Ayrıca sığınmacıların barınma sorununu ivedilikle çözebilmek adına, imar hukukundaki standartların yerine göre gevşetilebileceği kayda geçirildi.





Sığınmacıların eyaletlere eşit bir biçimde dağıtılmaları da söz konusu karar metninde yer alırken, "Almanya'ya gelen kişilerin ikamet edecekleri yeri, resmi sığınma taleplerinden önce hür iradeleriyle seçme hakları olduğundan, eyaletlere eğit dağıtım konusunda yönlendirmenin sınırlı bir biçimde yapılabileceği" de ifade edildi.





Ukrayna'dan kaçan insanların kamu imkanlarından faydalanabilmeleri için, Almanya'ya geldikten 90 gün sonra kendilerini kayıt altına aldırmaları gerekiyor.





200 bin sığınmacı kayıt altına alındı



Resmi rakamlara göre Ukrayna Savaşı'nın başlangıcından bu yana yaklaşık 200 bin sığınmacı Almanya'ya geldi. Federal İçişleri Bakanlığı'nın konuyla ilgili açıklamasında, Federal Polis'in şu ana dek 197 bin 423 sığınmacı girişini kayıt altına aldığı bildirildi. Bu sığınmacıların büyük bir bölümünün kadınlarla çocuklardan oluştuğu ve sınır geçişleri ile garlarda ve trenlerde kayıt altına alındıkları ifade edildi.





Birleşmiş Milletler (BM) verileri de, savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna'dan 3,1 milyon kişinin yurt dışına kaçtığını ve bunların büyük çoğunluğunun şu an için Ukrayna'ya komşu ülkelerde olduğunu ortaya koyuyor. BM'nin ilgili açıklamasında sadece Polonya'da yaklaşık 2 milyon Ukraynalı'nın bulunduğu aktarılıyor.