Samanyolu Haber /Teknoloji / 2023 Nobel Fizik Ödülü sahiplerini buldu /03 Ekim 2023 13:59

2023 Nobel Fizik Ödülü sahiplerini buldu

2023 Nobel Fizik Ödülü’nün sahibi, maddedeki elektron dinamiğinin incelenmesi için attosecond ışık darbeleri üreten deneysel yöntemlerinden dolayı Pierre Agostini, Ferenc Krausz ve Anne L’Huillier’in oldu.

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Fizik alanında 2023 Nobel Ödülü Pierre Agostini, Ferenc Krausz ve AnneL'Huillier’e verildi. Üç bilim insanı, atom ve moleküllerin içindeki elektronların dünyasını keşfetmek için yeni araçlar sağlayan deneyleri nedeniyle ödüle layık görüldü.

İsveç Kraliyet Bilim Akademisi, üç bilim insanının “madde içindeki elektron dinamiklerinin incelenmesi için atosaniye ışık atımları üreten deneysel yöntemler için” Nobel Fizik Ödülü’ne layık görüldüğünü duyurdu.


Açıklamada “Nobel Fizik Ödülü 2023'ün üç sahibi, insanlığa atom ve moleküllerin içindeki elektronların dünyasını keşfetmek için yeni araçlar sağlayan deneyleriyle tanınıyor. Elektronların hareket ettiği veya enerji değiştirdiği hızlı süreçleri ölçmek için kullanılabilecek son derece kısa ışık darbeleri yaratmanın bir yolunu gösterdiler” denildi. 
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