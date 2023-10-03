5 yıl erken emeklilik geliyor

Milyonlarca küçük esnaf, BAĞ-KUR ve SGK prim günü eşitlemesiyle ilgili gelişmeleri yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs seçimleri öncesi yaptığı açıklamada küçük esnaf için prim ödeme gün sayısını 7200’e indireceklerini, bundan 1 milyon küçük esnafın yararlanacağını söylemişti. Düzenlemenin, 1 Ekim itibarıyla açılan Meclis’e gelecek torba yasa içerisinde yer alması bekleniyor.







1800 GÜN KAZANACAKLAR

Halktv.com.tr'de yer alan habere göre şu anda BAĞ-KUR sigortası kapsamında olanların sayısı 3 milyon civarında. 8 Eylül 1999’dan sonra BAĞ-KUR kapsamında sigortalı olan kadın ve erkekler 9000 prim gününe tabi. 8 Eylül 1999 tarihinden önce çalışmaya başlayanlardan ise kadınlar 7 bin 200 (20 yıl), erkekler 9000 güne tabi bulunuyor. Düzenleme yasalaştıktan sonra 1800 gün kazanan BAĞ-KUR’lular 5 yıl daha az prim ödeyecek ve şartları taşıyanlar erken emekli olacak.





MANAV, KASAP, BERBER...

Düzenlemeden manav, kasap, bakkal, berber, kuaför, ayakkabı tamircisi gibi küçük esnaf yararlanacak. Yani basit usulde vergiye tabi olanların yararlanabileceği bir formül oluşturulacak. Küçük esnaf kapsamına kimlerin gireceği kanun teklifi ile netleşecek. Bu düzenleme sayesinde 8 Eylül 1999 tarihinden önce çalışmaya başlayan BAĞ-KUR’lu erkek sigortalılardan 7200 prim gününü tamamlamış olanlar hemen, tamamlamayanlar ise tamamlayacakları tarihte emekli olabilecekler.





SON 3.5 YIL KURALINA TAKILANLAR

Bu kural sadece SGK’lıları değil bütün çalışanları ilgilendiriyor. Son 7 yıllık fiili hizmet süresinin yarısından bir gün fazlası olan 1261 prim ödeme günü hangi statüde geçtiyse o şartlarda emekli olunuyor. Bu süre eşitse en son tabi olunan statüye göre aylık bağlanıyor.





Yani SGK’lı çalışanken BAĞ-KUR’lu esnaf olan son 3.5 yılda bir gün fazla BAĞ-KUR primi ödediyse 9 bin güne tabi oluyordu. Esnafın prim yükünün düşmesiyle birlikte bu kural da ortadan kalkmış olacak. Hangi sigorta kolundan olursa olsun 7200 günü tamamlayan emekli olabilecek. Öte yandan BAĞ-KUR’da 5400 gün olan kısmi emeklilik de SGK’lı çalışanlar için olduğu gibi 4500 güne inecek.





275 BİN LİRA CEPTE KALACAK

Yasa beklendiği gibi çıkarsa BAĞ-KUR’lu hem kadın, hem de erkek 7200 gün primle emekli olacak. 5 yıl erken emekli olmayı sağlayacak düzenleme, ekstra prim ödemenin de önüne geçeceğinden ekonomik olarak önemli katkı sağlayacak. 5 yıllık erken emeklilik süresi 60 ay demek. Şu an asgari brüt ücret 13 bin 414 lira. Bu tutara göre en düşük BAĞ-KUR primi 4 bin 600 lira civarında. 60 aya göre hesap yapılınca, bugünkü şartlarda 275 bin liranın cepte kalacağını söyleyebiliriz.





EYT KAPSAMINDAKİLER DE YARARLANABİLECEK



Birçok esnaf ve BAĞ-KUR’lu prim borcunu zamanında ödeyemiyor. Ödenemeyen süreler ise donduruluyor. İhya durumunda ise o günkü prim şartlarında borç çıkarılarak ödenmesi isteniyor. İşte bu nedenle EYT kapsamında (8 Eylül 1999’dan önce girişli) olan birçok BAĞ-KUR’lu borçlarını ödeyemediklerinden emekli olamıyor. Dolayısıyla bu düzenlemenin yapılmasıyla birlikte özellikle esnaf ve sanatkar kesimi için önemli kolaylıklar getirilecek.