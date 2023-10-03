Erivan Putin’e hayır dedi!

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA
Ermenistan Parlamentosu, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kurucu anlaşması olan Roma Statüsü'nü onayladı.
Ermenistan Parlamentosu, Rusya Devlet Başkanı Putin hakkında yakalama kararı çıkaran Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Roma Statüsü'nü onaylayarak yasalaşması için Devlet Başkanı’nın imzasına sundu.
Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) Roma Statüsü yargı yetkisinin ‘geriye dönük olarak tanınmasına ilişkin’ oylamada, 60 milletvekili lehte oy kullanırken 22 milletvekili ise aleyhte oy kullandı.
Paşinyan'ın kararı onaylaması halinde yasanın 60 gün içinde yürürlülüğe girmesi bekleniyor.
Moskova'nın yargı yetkisini tanımadığı Uluslararası Ceza Mahkemesi, 17 Mart tarihinde Vladimir Putin hakkında tutuklama emri çıkarmıştı