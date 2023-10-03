Samanyolu Haber /Gündem / Erivan Putin’e hayır dedi! /03 Ekim 2023 13:49

Erivan Putin’e hayır dedi!

Ermenistan’dan Putin’i kızdıracak bir adım atıldı ve UCM kararı onaylandı.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA

Ermenistan Parlamentosu, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kurucu anlaşması olan Roma Statüsü'nü onayladı.

Ermenistan Parlamentosu, Rusya Devlet Başkanı Putin hakkında yakalama kararı çıkaran Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Roma Statüsü'nü onaylayarak yasalaşması için Devlet Başkanı’nın imzasına sundu.

Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) Roma Statüsü yargı yetkisinin ‘geriye dönük olarak tanınmasına ilişkin’ oylamada, 60 milletvekili lehte oy kullanırken 22 milletvekili ise aleyhte oy kullandı.

Paşinyan'ın kararı onaylaması halinde yasanın 60 gün içinde yürürlülüğe girmesi bekleniyor.
Moskova'nın yargı yetkisini tanımadığı Uluslararası Ceza Mahkemesi, 17 Mart tarihinde Vladimir Putin hakkında tutuklama emri çıkarmıştı
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