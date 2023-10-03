Samanyolu Haber /Dünya / Almanya Cumhurbaşkanından mültecileri endişelendiren çıkış! /03 Ekim 2023 13:48

Almanya Cumhurbaşkanından mültecileri endişelendiren çıkış!

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Avrupa'ya gelen düzensiz göçmenlerin iltica başvurularının AB sınırında değerlendirilip, gerekirse oradan sınır dışı edilmeleri gerektiğini dile getirdi.

SHABER3.COM

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Almanya'ya yönelik yasa dışı göçün sınırlandırılması gerektiğini dile getirdi. Steinemeier, ARD televizyonunun haber programı Tagesthemen'e verdiği röportajda, "Yasa dışı göçü engellemeliyiz" diyerek, özellikle mülteci statüsü kazanma şansı düşük insanların iltica başvurularının, Avrupa Birliği'nin (AB) dış sınırlarında değerlendirilmesinden yana olduğunu belirtti.

DW Türkçe'nin haberine göre yasa dışı yollarla gelen göçmenlerin iltica başvurularının AB sınırında reddedilmesi halinde, bu kişilerin oradan sınır dışı edilebileceğini aktaran Cumhurbaşkanı Steinmeier, bu sayede Almanya'ya ulaşanların sayısında da bir azalma olacağını vurguladı. Steinmeier diğer yandan, yaşanan bu problemi bir hareketle ortadan kaldıracak sihirli bir değnek varmış gibi davranmaktan da vazgeçilmesi gerektiğini dile getirdi.

Almanya'da iltica arayanların fazlalığı sebebiyle, çok sayıda belediyenin aşırı yük altında olduğunu ve bu durumun kendine 1992-1993 yıllarını hatırlattığını belirten Steinemeier, o dönem belediye başkanlarının, oluşan yükün altından kalkamayacaklarını dile getirmesi üzerine "siyasetin harekete geçtiğini" ve insanların bugün de böyle bir hamle beklediğini ifade etti.

Frank-Walter Steinmeier'in sözünü ettiği yıllarda her sene, Almanya'ya iltica arayan yüz binlerce göçmenin gelmesi üzerine, dönemin Birlik Partileri (CDU/CSU) ve FDP'den (Hür Demokratlar) oluşan hükümeti ile muhalefetteki SPD (Sosyal Demokrat Parti) arasında İltica Mutabakatı denen anlaşmaya varılmış ve iltica hakkına büyük kısıtlamalar getirilmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Almanya Cumhurbaşkanından mültecileri endişelendiren... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:43:12