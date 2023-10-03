Samanyolu Haber /Dünya / Almanya Hitler'in doğduğu evi ne yapacağına karar verdi, ancak... /03 Ekim 2023 13:36

Almanya Hitler'in doğduğu evi ne yapacağına karar verdi, ancak...

Nazi Almanyası lideri Adolf Hitler'in doğduğu evin, polis karakola dönüştürülme çalışmaları başladı.

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Hitler'in Avusturya'da doğduğu evin polis karakoluna dönüştürülmesi kararı faaliyete geçti. Tartışmalara yol açan kararın ardından inşaat çalışmaları başladı.

Avusturya'da yıllardır süren tartışmaların ardından Hitler'in doğduğu evin polis karakoluna dönüştürülmesi için inşaat çalışmaları başladı. Avusturyalı yetkililer Almanya sınırı yakınlarında Braunau kasabasındaki evin, neo-Nazilerin anma yerine dönüşmemesi için çözüm yolları arıyordu.

EVİN ANMA MERKEZİNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİNİ İSTEYENLER VAR
Cumhuriyet'te yer alan habere göre çare olarak evin polis karakoluna dönüştürülmesi kararı alındı ancak karar tartışmalara yol açtı. Son anketler halkın sadece yüzde 6'sının evin karakola dönüştürülmesine destek verdiğini gösterdi.

Bir vatandaş, "Nazi dönemindeki trajedide polisin de sorumluluğu olduğu ortaya çıkmıştı. Bu sebeple tarihsel açıdan da bu binanın polis karakoluna dönüştürülmesi çok yanlış bir karar" yorumunu yaptı.

Evin anma merkezine dönüştürülmesini veya kiralanmasını talep edenler de vardı.

Adolf Hitler, 1889'da Braunau'da doğdu.

Avusturyalılılar onlarca yıl Nazi şiddetinin ilk kurbanları olduklarını savundu.

Ancak son dönemde Avusturya hükümetleri Nazi döneminde işlenen suçlara ortak olduklarını ve Nazi yönetimine çok az direnç gösterdiklerini kabul etmeye başladı.
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