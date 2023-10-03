Şok iddia: 'Jandarma saldırıda kullanılan çalıntı aracın plakasını sisteme girmedi'

Gazeteci İsmail Saymaz bombalı saldırıda kullanılan araç ile ilgili yeni bir gelişmeyi gündeme getirdi. Jandarma’nın, araç gasp edildikten sonra plakayı sisteme girmediğini belirten Saymaz, jandarmanın “dağ yolunu kullanmışlar” savunmasını yaptığını ifade etti.







İsmail Saymaz’ın Sözcü gazetesindeki ‘çalıntı araç kaydı plaka sistemine girilmedi mi?’ başlıklı yazısı şöyle:





“Saldırının gelişim ve meydana geliş biçimi, ihmal ihtimali de dahil, yığınla soru işaretinin doğmasına neden oldu.





PKK’LILAR KAYSERİ’YE HANGI YOLLA ULAŞTI?

Emniyet yetkilileri, PKK’lıların Suriye’nin kuzeyinden ‘para-motor’ adlı hava aracıyla Türkiye’ye geçtikleri ihtimali üzerinde duruyor.







Mersin’e mi, yoksa Hatay’a mı indikleri bilinmiyor.





Kimi kaynaklar ise Kayseri’ye kadar gelmiş olabileceklerini savunuyor. Ancak bu, olasılıklı en düşük senaryo.





PKK’lılar saldırıda öldükleri için, içeriden istihbarat olmadıkça Kayseri’den öncesini öğrenmek zor görünüyor.





EMNİYET, ÇALINTI ARAÇ KAYDININ JANDARMA TARAFINDAN PTS’YE GİRİLMEDİĞİNİ DÜŞÜNÜYOR

PKK’lılar Kayseri Develi’ye bağlı Avlağa köyünde, saldırıdan bir gün önce, 30 Eylül Cumartesi gecesi saat 20.30’da kendilerine aile süsü vererek, genç veteriner Mikail Bozağan’ın aracına biniyorlar. Bir süre gittikten sonra Bozağan’ı ensesinden vurarak, vahşice öldürüyorlar. Bozağan’ın kullandığı 38 TP 962 plakalı araçla Ankara’ya gelerek, saldırıyı gerçekleştiriyorlar.







Çataloluk Köyü Muhtarı İsmet Yıldırım’ın Aydınlık gazetesine belirttiğine göre Bozağan’ın cesedi, terör eyleminden önce bulundu.





Bu nedenle Emniyet, çalıntı araç kaydının jandarma tarafından Plaka Tanıma Sistemi’ne (PTS) girilmediğini düşünüyor.





Ayrıca 155’e ihbar ulaşmadığını belirtiyorlar.





JANDARMA KENDİNİ SAVUNDU: DAĞ YOLUNDAN GİTMİŞLER

PTS’ye girilmiş olsaydı araç, Kayseri-Ankara arasındaki 320 kilometrelik yolda ilk kamerada tespit edilmiş olacaktı.







Kayseri Jandarma Komutanlığı ise bu iddiayı reddediyor. Jandarma “Dağ yollarından gitmişler” diye savunma yapıyor.





Jandarma çalıntı araç kaydını girmediyse korkunç bir ihmal var.





PKK’lıların dağ yollarını kullanarak, Ankara’ya gitmesi elbette mümkün.





Ancak bir aşamadan sonra otoyola bağlanarak, şehre girmeleri gerektiği için mutlaka yakalanmaları gerekirdi.





Öte yandan, bir bakanlık yetkilisi Kayseri-Ankara karayolunda sahte plaka kullanılmış olabileceğini söylüyor.”