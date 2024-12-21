Samanyolu Haber /Ekonomi / 2025 için kritik tüyoyu verdi: ‘Ocak itibarıyla geri gelecek’ diyerek duyurdu /21 Aralık 2024 17:17

2025 için kritik tüyoyu verdi: ‘Ocak itibarıyla geri gelecek’ diyerek duyurdu

Altın fiyatları için İslam Memiş'ten 2025 yılı öngörüsü geldi. Piyasa Uzmanı şu an altının ucuz olduğunu ve yılın kampanyası gibi düşünülebileceğini vurguladı. Ocak ayından itibaren altında işçiliklerin yeniden fiyatlara ekleneceğini de söyleyen uzman isim, "Bunu fırsata çevirin. Bu fırsatlar her zaman gelmez" diyerek özellikle gram altın yatırımcısını uyardı.

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Gerçek Gündem'den Sinem Eryılmaz'ın haberine göre altın fiyatları 2025’te de yıla damga vurmaya hazırlanıyor. Yıl başından bu yana ons altın fiyatı yaklaşık yüzde 27 arttı. Gram altın fiyatı ise 2024 başındaki fiyatından yüzde 52’den fazla değer kazandı. Çeyrek altında rekor 3075 TL olurken en zirve zamandaki yükseliş yüzde 57’yi aştı. Yıl içinde birçok kez rekor kıran altının ons fiyatında da rekor 2.790 dolar olurken bu dönemde sarı metaldeki yükseliş yüzde 43’e ulaşmıştı. Uzmanlar altın fiyatlarında son dönemde yaşanan düşüşe karşın 2025 için umutlarını koruyor.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş yaşanan gelişmeler ışığında altın fiyatlarının geleceğine dair değerlendirmelerde bulundu. Altın fiyatlarının şu an için ucuz olduğunu vurgulayan Memiş, özellikle işçilik ücretlerinin yeni yılda yatırımcının karşısına yeniden çıkacağını ve bu seviyelerin bir daha bulunmayacağını söyledi.

OCAK AYI İTİBARIYLA GERİ GELECEK

Memiş, “Yılsonu olduğu için ve toptancılar piyasada kapanışı yapıyor. Dolayısıyla aradaki o işçilikler gitti. Bundan dolayı gram altın çok muhteşem fırsatlar veriyor. Yani alan, işçiliksiz bir altın alıyor. Bu durum büyük bir nimettir altın yatırımcısı için. Çünkü Ocak ayı itibariyle o işçilikler tekrar gelecek. Ardından TV ya da internette gördüğünüz fiyatlarla serbest piyasalardaki fiziki altın fiyatlarında yine makasların açık olduğunu göreceksiniz. Yılsonu pozisyonları ve hesapları kapatıldığı için atölye, kuyumcu ve perakende mağazalarda şu an yıl sonu hesapları ve işçilikler kapanmış oldu. Bunu fırsata çevirin. Bu fırsatlar her zaman gelmez. Çünkü bu kota uygulaması ve ithalat yasağı devam ettiği müddet bu işçilik farkı Ocak ayı itibariyle tekrar gelir. Onun yanına jeopolitik gerilimleri, küresel ekonomiye dair belirsizlikler gibi pek çok etkeni de koyabilirsiniz” diye konuştu.

“YILIN KAMPANYASI OLARAK DA GÖREBİLİRSİNİZ”

Türkiye'de şu anda altın tarafında en büyük problemin ‘işçilik’ olduğunu dile getiren Memiş, “Dünyada biz en pahalı altını alan ülkeyiz. O yüzden, altın alacaklar acele etmeli. 3.000 liranın altındaki fiyatları ben 'bedava' olarak bakıyorum. Hatta yılın kampanyası olarak da görebilirsiniz” dedi.
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