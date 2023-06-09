Samanyolu Haber /Gündem / 25 gündür cezaevinde olan 10 aylık İpek ve annesi tahliye oldu /09 Haziran 2023 21:18

25 gündür cezaevinde olan 10 aylık İpek ve annesi tahliye oldu

Yeşil Sol Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, 25 gündür cezaevinde tutulan 10 aylık İpek Kübra bebek ve annesinin tahliye olduğunu duyurdu.

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BOLD Medya'da yer alan habere göre YSP Kocaeli Milletvekili ve insan hakları savunucusu Ömer Faruk Gergerlioğlu “Haydi size çok güzel haber.” diyerek duyurdu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Gergerlioğlu, “25 gündür 10 aylık İpek Kübra bebekle hapiste olan Şadinaz Yaşa Yılmaz tahliye edildi.

Vicdanların kabul etmediği bu duruma itiraz eden tüm kamuoyunun eline, yüreğine sağlık.

Zor durumda kalan ayrımsız herkese desteğimiz sürecek. Bebeklerin, çocukların zindanlarda kalmasını kabul etmeyeceğiz.” diye yazdı.
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