Kılıçdaroğlu kurultayda aday olacak mı?

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın galip geldiği 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turundan sonra suskunluğunu SÖZCÜ TV’de bozdu.SÖZCÜ TV Genel Müdürü Alişer Delek’in “Aday olduğunuz günden beri geriye dönüp değiştirmeyi düşündüğünüz bir an, pişman olduğunuz bir an var mı?” sorusuna Kılıçdaroğlu “Hayır hiç pişmanlığım olmadı, yapılan her şey benim açımdan doğruydu. Diğer liderler için bir şey söylersem doğru olmaz. Her hangi bir pişmanlığım da söz konusu değil” dedi.SÖZCÜ Yazarı Uğur Dündar, Kılıçdaroğlu’na programda “Seçim akşamı istifa ederek Türk siyasetinden bir ilki hayata geçirebilirdiniz. Size yakışan o olurdu. Ayrıca seçim sonrasında 12 gün boyunca sizi destekleyenleri, bir iki meslektaşımızla ksıa görüşme dışında adeta cami avlusuna terk edilmiş çocuklar gibi yalnız bıraktınız. Niçin bunu yaptınız?” diye sordu.Kılıçdaroğlu şu yanıtı verdi:“Bugüne yaptığım çalışmaları öz veriyle yaptığıma inanan birisiyim. Demokrasiyi savunanları Cumhuriyet Halk Partisi bir araya getirdi bizim siyasi tarihimizde bir ilktir. Oysa bunlar unutuldu bunların konuşulması lazım.Yeteri kadar anlattık mı tartışılabilir ve öyle bir noktaya geldi ki toplumun her kesimi ile diyalog kurduk her kesimin yani apartman görevlisinden tutun sanayicisine kadar her şeyi anlatmaya çalıştık sosyal kimlik üzerinden de giderek toplumun her kesimine kucaklamaya çalıştım bunu yaptık mı yaptık yeteri kadar oldu mu olmadı mı tartışılabilir ama önemli adımlar attığımızı rahatlıkla söyleyebilirim.Tabi biz kazanacağımıza inanıyorduk sadece biz değil neredeyse bütün anket firmaları ki kazanacağımızı söylüyor da biz de kazanacağımıza inanıyorduk. O bağlamda altı lider ve iki Büyükşehir belediye başkanı arkadaşımızla beraber alanları çıktık. Beklediğimizin olmaması bizim üzerimizde üzüntüye yol açtı. Biz de insanız sonuçta… Yani emek harcadınız çaba harcadığınız belli bir yere geldiniz, üzüldük.Cumhuriyet Halk Partisi’ni çok iyi tanımak lazım Cumhuriyet Halk Partisi sıradan bir parti değil. Bu partinin liderleri ağır sınavlardan, linç girişimlerinden geçmiştir. Biz de seçim akşamı hem liderlerle hem de kendi içimizde oturup konuştuk. Nasıl bir yol yöntem izleyelim diye. Parti Meclisi üyeleri, MYK üyeleri konuştuk ve şu karara vardık, evet toplumda bir talep var hukuk kuralları içerisinde kurultayımızı toplayacağız. Eleştirilere baktık, eleştirileri aldık, kurultayın gereği neyse yapılacak, yetkiyi yine partililerimize bıraktık.”Kılıçdaroğlu, SÖZCÜ Yazarı İsmail Saymaz’ın CHP Kurultayı’nda genel başkanlığa yeniden aday olup olmayacağına ilişkin soruya ise “Kurultay, yerel seçimlerden önce bir an önce yapılmalı. CHP Genel Başkanları için adaylık önce gelmez. İlk önceliğimiz ülkemiz, sonra partimizdir. Sonra Genel Başkanlık gelir. ‘Biz nerede kaybettik?’ bu soruya yanıt verilmesi lazım, bunu da değerlendirdik. Ortaya çıkan tabloyu ağır bir yenilgi tablosu olarak kabul etmeyi doğru bulmam, sizin de etmenizi bulmam. Kazanamadık doğru ama bunu toplumun önüne ağır bir yenilgi olarak koymak toplumu umutsuzluğa sevk eder” dedi.Kılıçdaroğlu programın ilerleyen dakikalarında “İl başkanları değişecek, ilçe başkanları değişecek her kes değişecek kimsenin kazık çakacak hali yok… CHP’de kişiler önemli değil. Cumhuriyet Halk Partisi diğer partiler gibi değildir. Duygularıyla değil aklıyla hareket eder, bakar ölçer. Bütün vatandaşlarıma sormak isterim, AK Partililer dahil. Kılıçdaroğlu çalıştı mı, çalışmadı mı? Kılıçdaroğlu söylenmesi gereken her şeyi söyledi mi söylemedi mi?Kılıçdaroğlu’nun ne eksiği var? Nerede yanlış yaptı? Söylesinler, bunu oturup tartışırız ” değerlendirmesini yaptı.Kurultay’da aday mısınız sorusunu bir kez daha yöneltilmesi üzerine Kılıçdaroğlu, “Değişimin önünü açtık ben kurultayda çıkıp ‘adayım’ demem. Ben bugüne kadar çıkıp adayım demedim. Partinin yetkili organları buna karar verecek. Herkes gelip aday olabilir. Bu Kurultay’da genel başkan da seçilecek” yanıtını verdi.Uğur Dündar’ın “Sizden sonra gelecek kişiye el vermeniz sizin açısınızdan daha erdemli bir davranış olmaz mı” sorusuna “Ben el veririm. Neden vermeyeyim? İlla ben aday olacağım, diğerlerini reddeceğim diye bir durum yok, bu benim geleneğim de yok. Kişiye endeksli siyaset Cumhuriyet Halk Partisi’nin geleneğinde yok” cevabını verdi.