Samanyolu Haber /Gündem / 28 Şubat davası tutuklusu 83 yaşındaki Çetin Doğan cezaevinde mide kanaması geçirdi /27 Haziran 2023 21:03

28 Şubat davası tutuklusu 83 yaşındaki Çetin Doğan cezaevinde mide kanaması geçirdi

28 Şubat davasında tutuklu bulunan 83 yaşındaki emekli Orgeneral Çetin Doğan, cezaevinde mide kanaması geçirdi.

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a seslenen Yeşil Sol Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, ‘‘Cezaevleri intikam yeri değildir, hasta ve yaşlı mahpusu bırakın artık.’’ dedi. 28 Şubat davası nedeniyle tutukluluğu süren 80 yaşın üzerindeki 5 komutandan 1’i olan Çetin Doğan yeni bir mide kanaması geçirdi. Doğan’ın geçen hafta çıkan kritik eşikteki tahlil sonuçlarına rağmen hastanenin herhangi bir girişimde bulunmadığı öne sürüldü. Cumhuriyet’e konuşan Çetin Doğan’ın eşi Nilgül Doğan, “İzmir’deki avukatımızın verdiği haberle sarsıldım. Eşim Çetin Doğan, bugün (dün) mide kanaması geçirmiş” dedi.

“BÖYLE REZİL BİR RAPOR VEREN HASTANEYE SİZ GÜVENİR MİSİNİZ?”

Geçen hafta çarşamba yaptığı ziyarette kendisine Atatürk Araştırma Hastanesi’nde yaptırdığı kan ve idrar tetkiklerinin raporunun verildiğini söyleyen Doğan, “Doğal olarak doktoru ile bağlantı kurdum. Ağır bir enfeksiyon geçirdiği, kanda şeker ve kreatin değerlerinin yüksek, demir bağlamanın da düşük olduğu teşhisi ile bir grup ilaç alması gerektiğini öğrenip kuruma haftada iki gün uğrayan sağlık ocağı doktoruna ilaçlarını yazdırdık ve almaya başladı” ifadelerini kullandı.

Eşinin sağlık durumuna rağmen kendisine verilen “Hayati riski var ama bu risk içeride de dışarıda da aynıdır” raporundan sonra hastaneye güvenini kaybettiğini belirten Doğan, “Böyle rezil bir rapor veren, kan ve idrar tetkiklerinde açıkça görülen enfeksiyon ve negatif bulgulara rağmen teşhis ve tedavi için herhangi bir randevu verme zahmetinde bulunmayan bir hastaneye siz olsanız güvenebilir misiniz?” diyerek tepki gösterdi.

“CEZAEVİNDE BULUNAN KİŞİLERİN SAĞLIK SORUNLARINA KAYITSIZ KALAN BİR DEVLET ANLAYIŞI”

Avukat Hüseyin Ersiz de, “28 Şubat davasının, tıpkı diğer komplo davalar gibi bir ihbarcı tarafından gönderilen CD içindeki dijital delillerle başlatılıp soruşturma aşamasında gerçekleştirilen hukuka aykırı işlemler ve tanıkların baskı altına alınmasına kadar varacak bir dizi hukuksuz eylemler gerçekleştirildiğini” söyledi. Avukat Ersöz, şöyle konuştu:

“Çetin Doğan, bugün cezaevindeki en yaşlı asker olmasına ve birçok sağlık sorunu bulunmasına karşın cezaevinde tutulmaya devam edilmektedir. Kocamışlık hali ve sağlık sorunları Adli Tıp Kurumu tarafından da raporlanmış olmasına rağmen infazın sürdürülmesi, yaşam hakkına bir müdahale boyutuna ulaşmıştır. Öyle ki sağlık sorunlarına bağlı çok ağır ilaçlar kullanan Çetin Doğan, üst üste mide kanamaları geçirmekte, bu durum yaşına bağlı sağlık sorunlarının ağırlaşmasına neden olmaktadır. Hukuk tarihimizde böylesine can yakıcı ve hukuka aykırı olarak nitelenebilecek çok az olay vardır. Cezaevinde bulunan kişilerin sağlık sorunlarına kayıtsız kalan bir devlet anlayışı, ‘Hukuk Güvenliği İlkesi’nin geçerli olduğu ülkelerde söz konusu olamaz. 83 yaşında eski bir devlet adamına reva görülen hukuksuz muamele, hukuk standardımızın düşüklüğünün açık göstergesidir.”

GERGERLİOĞLU: CEZAEVLERİ İNTİKAM YERİ DEĞİLDİR

Çetin Doğan’ın cezaevinde mide kanaması geçirdiğini öğrenen Yeşil Sol Parti milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu da Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’u etiketlediği Twitter paylaşımında, “Cezaevleri intikam yeri değildir, hasta ve yaşlı mahpusu bırakın artık!!!” ifadelerini kullandı.
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