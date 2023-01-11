Samanyolu Haber /Gündem / 28 Şubat tutuklusu emekli korgeneral Hakkı Kılınç'a tahliye /11 Ocak 2023 17:52

28 Şubat tutuklusu emekli korgeneral Hakkı Kılınç'a tahliye

28 Şubat davası hükümlüsü 83 yaşındaki emekli korgeneral Hakkı Kılınç hakkında tahliye kararı verildi.

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28 Şubat davasında sağlık sorunlarına karşın tutuklu bulunduğu hapishanede yaşamını yitiren Vural Avar'ın ardından Sincan Cezaevi'nde tutuklu bulunan ve geçtiğimiz günlerde açık görüş sırasında baygınlık geçirerek hastaneye kaldırılan Hakkı Kılınç hakkında tahliye kararı verildi.

Gazeteci Barış Terkoğlu Twitter hesabından duyurdu. Terkoğlu paylaşımında şunları kaydetti:

"28 Şubat davası kapsamında Sincan Cezaevi'nde bulunan 83 yaşındaki  Hakkı Kılınç hakkında tahliye kararı verildi. Geçen haftalarda birkaç kez hastaneye kaldırılan emekli Korgeneral Kılınç'ın birçok sağlık sorunu bulunuyordu."

Yargıtay’ın davayla ilgili cezaları onamasının ardından cezaevine giren ve 500 günü aşkın süredir tutuklu bulunan Hakkı Kılınç’ın, Vertigo, görme, kalp hastalıkları gibi birçok sağlık sorunu olduğu biliniyordu.


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