29 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasına 8 tutuklama

Beşiktaş Gayrettepe'deki Masquerade isimli gece kulübünde 29 kişinin yaşamını yitirdiği yangın faciasıyla ilgili soruşturmada gözaltına alınan 11 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesi'ne getirildi.







Savcılığa çıkarılan 11 şüpheliden 2'si adli kontrolle serbest bırakıldı. İşletmenin ortakları Şahzade Ş., Mehmet Menduh C. ile Fatma D., mesul müdür İsmet Ş., tadilatta çalışan ve ölen mobilya işçilerinin patronu Çağatay A., tadilatta çalışan ve ölen demir işçilerinin patronu Kahraman E., kulübün tadilat ve tamirat işlerinden sorumlu olan İbrahim B. ve gece kulübündeki asansörlü ve hidrolik destekli sahneyi kuran Çeliker Kaldırma ve Taşıma Sistemleri Sanayi Ticaret Limited şirketinin sahipleri Sibel Ç. ile Dursun Ç, 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak' suçundan tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.





Şüphelilerden biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 8'i ise tutuklandı.





FACİAYA DAVETİYE ÇIKARILMIŞ

Savcılığın sevk yazısında, şüphelilerin iş yerinin fenni ve teknik açıdan çalışmaya elverişli şekilde tutulması amacıyla üzerlerine düşen yasanın yüklediği yükümlülükleri yerine getirmedikleri ve bu sebeple birden fazla kişinin ölümüne neden oldukları, alınan ön bilirkişi raporuna ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemelere göre kusurlu olduklarının tespit edildiği anlatıldı. Sevk yazısında yanıcı malzemelerin iş yerinde depolandığı, açık kaynak yapıldığı ve kaynak çapaklarının etrafa sıçradığı, yangın çıkış kapılarının kapalı olduğu, yangın söndürme sisteminin çalışmadığı ve yangın söndürme tüplerinin bir kısmının da çalışmadığı ortaya çıktı.





TUTUKLANMA GEREKÇELERİ

Olayda 29 kişinin hayatını kaybetmiş olması, olayın toplumda infial yaratması, şüphelilerin serbest kalması durumunda telafisi zor zararların meydana gelebileceği, delillerin henüz tamamen toplanmamış olması, asıl bilirkişi raporunun daha sonra düzenlenerek dosyaya sunulacak olması ve şüphelilerin serbest kalmaları durumunda delilleri karartma ihtimallerinin bulunması, savcılığın tutuklama talep etme gerekçeleri arasında yer aldı. Savcılık ayrıca bu aşamada adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağını da belirtti.





BELEDİYE GÖREVLİLERİNE SORUŞTURMA

Başsavcılıkça, ayrıca işletmenin ruhsatlandırılması, çalışma izni ve esasları ile süreç içindeki denetimlerine dair tüm bilgi ve belgelerin toplanıyor. Bu kapsamda başsavcılıkça kamu görevlisi olan ilgili belediye görevlileri hakkında 4483 sayılı yasa hükümlerine göre soruşturma başlattı.